حضور زنان ۴۱ کشور در جشنواره بین المللی رسانه خورشید

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری اولین جشنواره بین المللی رسانه خورشید امروز با حضور اهالی رسانه و مرضیه هاشمی، دبیر جشنواره و زهرا اوسطی، دبیر شورای علمی جشنواره برگزار شد.
هاشمی در این مراسم اظهار داشت: من سالها در آمریکا زندگی کردهام و تصویر زنان ایرانی در این کشور منفی بوده است و رسانهها میتوانند با این همجمهها مقابله کنند.
دبیر جشنواره رسانه خورشید با اشاره به قدرت رسانهها در غرب گفت: در سال ۲۰۰۳ قبل جنگ آمریکا در افغانستان در تلویزیون آنها به صورتی بیان میشد که گویی انگار قرار است بازی و مسابقه برگزار شود و بیان میکردند هر که کشته شود چند امتیاز دارد. شمارش معکوس انجام میشد. آنها از دید خودشان میگفتند میخواهند افغانستان و عراق را آزاد کنند و اکنون همه میبینیم که چه اتفاقی افتاده است.
هاشمی با بیان اینکه غرب هزینههای کلانی برای رسانهها اختصاص داده است، گفت: تلاش برای افزایش آگاهی عمومی در حوزه زنان و حمایت قانونی از فعالیتهای زنان از اهداف برگزاری جشنواره رسانه خورشید است.
هاشمی با اشاره به حضور نمایندگان زنان ۴۱ کشور جهان در جشنواره بین المللی خورشید گفت: این جشنواره شنبه هشتم مهر برگزار است و یک شروع برای همکاریها است.
همچنین در ادامه زهرا اوسطی، گفت: اولین جشنواره بینالمللی رسانه خورشید، نخستین بار است در ایران برگزار میشود و نتیجه خوبی را به همراه خواهد داشت.
وی افزود: رسانهها حرف اول را در آگاهی بخشی اذهان میزنند و هجمههای زیادی به زن و خانواده وارد شده است بازنمایی آسیب وارد شده از سمت غرب و اصلاح آن باید رقم بخورد که خبرنگاران بیشترین نقش را دارند.
اوسطی گفت: محورهای این جشنواره، نقش زنان در عدالت اجتماعی، الگوی صحیح زن، خانواده، زنان و رسانه مقاومت، نقش رسانهها در عادی سازی خشونت علیه زنان است.
دبیر شورای علمی جشنواره رسانه خورشید گفت: این جشنواره هشتم مهرماه امسال در شهر مقدس مشهد با حضور ۱۰۰ نفر از بانوان و فعالان رسانهای از ایران و ۴۰ کشور جهان برگزار میشود.
وی بیان داشت: این جشنواره با شعار «زنان روشنگری میکنند» و به یاد شهیده راه روشنگری «شیرین ابوعاقله» برنامه ریزی شده است.
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