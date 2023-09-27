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۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۰۶

در نشست خبری مطرح شد؛

حضور زنان ۴۱ کشور در جشنواره بین المللی رسانه خورشید

حضور زنان ۴۱ کشور در جشنواره بین المللی رسانه خورشید

دبیر جشنواره رسانه خورشید با اشاره به جزئیات برگزاری این جشنواره گفت: رسانه‌ها حرف اول را در آگاهی بخشی و روشنگری اذهان می‌زنند.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری اولین جشنواره بین المللی رسانه خورشید امروز با حضور اهالی رسانه و مرضیه هاشمی، دبیر جشنواره و زهرا اوسطی، دبیر شورای علمی جشنواره برگزار شد.

هاشمی در این مراسم اظهار داشت: من سال‌ها در آمریکا زندگی کرده‌ام و تصویر زنان ایرانی در این کشور منفی بوده است و رسانه‌ها می‌توانند با این همجمه‌ها مقابله کنند.

دبیر جشنواره رسانه خورشید با اشاره به قدرت رسانه‌ها در غرب گفت: در سال ۲۰۰۳ قبل جنگ آمریکا در افغانستان در تلویزیون آنها به صورتی بیان می‌شد که گویی انگار قرار است بازی و مسابقه برگزار شود و بیان می‌کردند هر که کشته شود چند امتیاز دارد. شمارش معکوس انجام می‌شد. آنها از دید خودشان می‌گفتند می‌خواهند افغانستان و عراق را آزاد کنند و اکنون همه می‌بینیم که چه اتفاقی افتاده است.

هاشمی با بیان اینکه غرب هزینه‌های کلانی برای رسانه‌ها اختصاص داده است، گفت: تلاش برای افزایش آگاهی عمومی در حوزه زنان و حمایت قانونی از فعالیت‌های زنان از اهداف برگزاری جشنواره رسانه خورشید است.

هاشمی با اشاره به حضور نمایندگان زنان ۴۱ کشور جهان در جشنواره بین المللی خورشید گفت: این جشنواره شنبه هشتم مهر برگزار است و یک شروع برای همکاری‌ها است.

همچنین در ادامه زهرا اوسطی، گفت: اولین جشنواره بین‌المللی رسانه خورشید، نخستین بار است در ایران برگزار می‌شود و نتیجه خوبی را به همراه خواهد داشت.

وی افزود: رسانه‌ها حرف اول را در آگاهی بخشی اذهان می‌زنند و هجمه‌های زیادی به زن و خانواده وارد شده است بازنمایی آسیب وارد شده از سمت غرب و اصلاح آن باید رقم بخورد که خبرنگاران بیشترین نقش را دارند.

اوسطی گفت: محورهای این جشنواره، نقش زنان در عدالت اجتماعی، الگوی صحیح زن، خانواده، زنان و رسانه مقاومت، نقش رسانه‌ها در عادی سازی خشونت علیه زنان است.

دبیر شورای علمی جشنواره رسانه خورشید گفت: این جشنواره هشتم مهرماه امسال در شهر مقدس مشهد با حضور ۱۰۰ نفر از بانوان و فعالان رسانه‌ای از ایران و ۴۰ کشور جهان برگزار می‌شود.

وی بیان داشت: این جشنواره با شعار «زنان روشنگری می‌کنند» و به یاد شهیده راه روشنگری «شیرین ابوعاقله» برنامه ریزی شده است.

کد مطلب 5896364

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