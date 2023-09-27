نقش محوری صنعت نفت در تقویت منافع مشترک اقتصادی ایران و عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، جواد اوجی شامگاه سه‌شنبه (چهارم مهرماه) در آئین جشن روز ملی عربستان ضمن تبریک این روز به دولت و ملت عربستان، همچنین سفیر این کشور در ایران ابراز امیدواری کرد: به لطف الهی و تلاش‌های پرانگیزه مقام‌های عربستان سعودی، شاهد موفقیت و توفیق این کشور در رسیدن به افق‌های توسعه و پیشرفت باشیم.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی دو قدرت بزرگ منطقه‌ای به‌شمار می‌روند که همکاری آنها در گسترش امنیت، رونق اقتصادی و شکوفایی فرهنگی و اجتماعی جهان اسلام و شکل‌دهی به تعاملات بین‌المللی و انرژی اثرگذار خواهد بود و در این راه صنعت نفت می‌تواند نقش محوری در تقویت منافع مشترک اقتصادی دو ملت ایفا کند.

وزیر نفت با بیان اینکه خوشبختانه مناسبات جمهوری اسلامی ایران و عربستان در حال طی کردن روند رو به رشد و مثبتی است، اظهار کرد: ظرفیت‌های فراوان همکاری نزد مقام‌ها و مسئولان دو کشور در تهران و ریاض در حال نمایان شدن است.

اوجی با اشاره به اینکه مقام‌های عالی دو کشور دعوت‌های متقابلی برای دیدار به عمل آورده‌اند، اظهار کرد: ما در حال برداشتن گام‌هایی رو به آینده هستیم تا پیش از انجام سفر مقام‌های عالی دو کشور، شاهد دستاوردهای ملموس باشیم.

وی گفت: همکاری‌های چندجانبه ایران و عربستان در بستر سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای ظرفیت فوق‌العاده‌ای است که بیش از هر زمان دیگری، فرصت‌های جدیدی را فراهم آورده است. افزون بر بخش‌های مختلف سازمان ملل متحد، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و سازمان همکاری اسلامی که سابقه دیرینه‌ای دارند، سازوکارهای تازه بین‌المللی مانند سازمان شانگهای و بریکس نیز در آینده پیوندهای دو کشور را تقویت خواهد کرد.

رئیس کمیسیون مشترک همکاری ایران و عربستان تصریح کرد: دو کشور به‌عنوان دو عضو از پنج عضو تأسیس‌کننده سازمان اوپک بیش از ۶۳ سال است که با فراز و نشیب‌های گوناگون با هم و در کنار سایر اعضای این سازمان برای تثبیت بازار نفت فعالیت پیوسته داشته‌اند، این سطح از همکاری در جهان کنونی بسیار منحصربه‌فرد است.

اوجی ادامه داد: بنده به‌عنوان رئیس ایرانی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور معتقدم تقویت روابط اقتصادی میان ایران و عربستان، همچنین کشورهای همسایه فصلی نو از توسعه را در منطقه ایجاد خواهد کرد.

وی تأکید کرد: سفرهای مردم مسلمان ایران و عربستان به کشورهای یکدیگر موجب آشنایی با فرهنگ و تحولات و سنت‌های یکدیگر خواهد شد، از این رو ما وظیفه داریم تسهیلات انجام این سفرها را به‌زودی فراهم کنیم.

وزیر نفت با اشاره به اینکه ورزش در هفته‌های گذشته نشان داد مردم ما چقدر می‌توانند در کمال احترام به یکدیگر، با هم ارتباط برقرار کنند و صمیمی شوند، گفت: امیدوارم با بهره گیری از اشتراکات فرهنگی و مذهبی فراوان دو ملت، شاهد گسترش روزافزون همکاری، دوستی و برادری باشیم.