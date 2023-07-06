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۱۵ تیر ۱۴۰۲، ۱۲:۴۴

مذاکرات فشرده اوجی و وزیر انرژی عربستان در وین

مذاکرات فشرده اوجی و وزیر انرژی عربستان در وین

وزیر نفت ایران و وزیر انرژی عربستان طی دیدار و مذاکراتی فشرده و طولانی در حاشیه هشتمین سمینار بین‌المللی اوپک در وین درباره وضع بازار نفت و سرمایه‌گذاری در این صنعت گفت‌وگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، جواد اوجی، وزیر نفت و عبدالعزیز بن‌سلمان، وزیر انرژی عربستان روز چهارشنبه (۱۴ تیرماه) در حاشیه نخستین روز هشتمین سمینار بین‌المللی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در وین ملاقات و مذاکراتی فشرده داشتند.

دو طرف در این نشست، درباره شرایط کنونی بازارهای جهانی نفت خام، آینده بازار نفت، تصمیم‌های کنونی و مورد نیاز برای آینده و چشم‌انداز قیمت‌های نفت خام بحث و تبادل‌نظر کردند.

اوجی و بن‌سلمان همچنین درباره موضوع‌های دوجانبه بین ایران و عربستان از جمله سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز و بررسی امکان سرمایه‌گذاری مشترک نیز گفت‌وگو کردند.

مسائلی مانند تجارت مواد هیدروکربنی و توسعه میدان‌های مشترک مشترک نیز از دیگر محورهای مذاکره دو طرف در حاشیه هشتمین سمینار بین‌المللی اوپک بود.

ایران و عربستان دو کشور تأثیرگذار در تصمیم‌های اوپک و ائتلاف اوپک و غیراوپک (اوپک‌پلاس) هستند از این رو وزیر نفت ایران و وزیر انرژی عربستان در این ملاقات درباره تصمیم‌های مرتبط با اوپک و اوپک‌پلاس و مسائل مربوط به آینده سرمایه‌گذاری‌ها در بخش انرژی تبادل‌نظر کردند.

کد مطلب 5829105

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    نظرات

    • علی IR ۰۰:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۴/۱۷
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      هر چه روابط میان کشور های مسلمان منطقه از جمله ایران و عربستان تقویت شود و روابط میان کشورهای اسلامی خصمانه نباشد به ضرر آمریکا و رژیم صهیونیستی است، دوستی و اتحاد میان کشورهای اسلامی منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی را به خطر می‌اندازد بنابراین باید مراقب اقدامات تفرقه افکنی دشمن باشیم مانع همکاری نشن

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