مذاکرات فشرده اوجی و وزیر انرژی عربستان در وین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، جواد اوجی، وزیر نفت و عبدالعزیز بنسلمان، وزیر انرژی عربستان روز چهارشنبه (۱۴ تیرماه) در حاشیه نخستین روز هشتمین سمینار بینالمللی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در وین ملاقات و مذاکراتی فشرده داشتند.
دو طرف در این نشست، درباره شرایط کنونی بازارهای جهانی نفت خام، آینده بازار نفت، تصمیمهای کنونی و مورد نیاز برای آینده و چشمانداز قیمتهای نفت خام بحث و تبادلنظر کردند.
اوجی و بنسلمان همچنین درباره موضوعهای دوجانبه بین ایران و عربستان از جمله سرمایهگذاری در صنعت نفت و گاز و بررسی امکان سرمایهگذاری مشترک نیز گفتوگو کردند.
مسائلی مانند تجارت مواد هیدروکربنی و توسعه میدانهای مشترک مشترک نیز از دیگر محورهای مذاکره دو طرف در حاشیه هشتمین سمینار بینالمللی اوپک بود.
ایران و عربستان دو کشور تأثیرگذار در تصمیمهای اوپک و ائتلاف اوپک و غیراوپک (اوپکپلاس) هستند از این رو وزیر نفت ایران و وزیر انرژی عربستان در این ملاقات درباره تصمیمهای مرتبط با اوپک و اوپکپلاس و مسائل مربوط به آینده سرمایهگذاریها در بخش انرژی تبادلنظر کردند.
نظر شما