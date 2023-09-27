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۵ مهر ۱۴۰۲، ۲۰:۰۸

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد؛

توسعه همکاری‌های بانکی و اقتصادی ایران و قطر

توسعه همکاری‌های بانکی و اقتصادی ایران و قطر

رئیس‌کل بانک‌ مرکزی ایران در دیدار با نخست‌وزیر قطر با اشاره به ظرفیت‌های بی‌شمار اقتصادی و زمینه‌های متنوع همکاری‌های تجاری بین ایران و قطر،بر ضرورت افزایش همکاری‌های بین دو کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی کشورمان در این دیدار ضمن تقدیر از نقش قطر در انتقال منابع ارزی ایران، افزایش همکاری‌های پولی، بانکی و اقتصادی را زمینه‌ساز توسعه حداکثری و همه‌جانبه مبادلات تجاری ایران و قطر برشمرد و گفت: با توسعه روابط پولی و بانکی تهران – دوحه حجم تجارت میان دو کشور نیز رشد چشمگیری خواهد یافت.

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر قطر نیز در این دیدار ضمن ابراز خشنودی از توافقات حاصله بین دو کشور بر ضرورت تسریع در اجرای توافقات دو کشور در عرصه اقتصادی تاکید کرد.

کد مطلب 5897224
زهره آقاجانی

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