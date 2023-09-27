به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی کشورمان در این دیدار ضمن تقدیر از نقش قطر در انتقال منابع ارزی ایران، افزایش همکاری‌های پولی، بانکی و اقتصادی را زمینه‌ساز توسعه حداکثری و همه‌جانبه مبادلات تجاری ایران و قطر برشمرد و گفت: با توسعه روابط پولی و بانکی تهران – دوحه حجم تجارت میان دو کشور نیز رشد چشمگیری خواهد یافت.



محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر قطر نیز در این دیدار ضمن ابراز خشنودی از توافقات حاصله بین دو کشور بر ضرورت تسریع در اجرای توافقات دو کشور در عرصه اقتصادی تاکید کرد.