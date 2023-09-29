به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی کوشا شامگاه جمعه در مراسم جشن بزرگ «مهمانی امت احمد» اظهار کرد: خداوند را شاکریم که مجموعه مدیران در استان و گروه‌های مردمی توانستند که هفته وحدت و شب میلاد پیامبر اکرم شب و روزی به یاد ماندنی برای مردم رقم بزنند.

وی افزود: با اهتمام مردم این جشن اتفاق افتاد و روزی به یادماندنی در شهر سنندج رقم خورد.

استاندار کردستان یادآور شد: افتخار می‌کنیم که مردم پایه اصلی و رکن رکین امنیت استان هستند و امید که توفیق خدمت به مردم را داشته باشیم.

زارعی‌کوشا اضافه کرد: شاکریم که امروز در محضر الهی شبی خاطره انگیز برای مردم کردستان بویژه سنندج با میلاد رسول اکرم رقم‌خورد.

وی اذعان کرد: مفتخریم که بتوانیم خدمت مؤثری به مردم ارائه دهیم و در طول سال با صمیمت و شادی بتوانیم به خدمتگزاری ادامه دهیم.

استاندار کردستان اضافه کرد: با حضور مردم در این مراسم جشن، لبخند رضایت را بر لب مردم شاهد بودیم و باید تلاش کرد این نشاط بین مردم استمرار یابد.