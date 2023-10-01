انگلیس جنگ جهانی سوم را آغاز خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «مارجوری تیلور گرین»، نماینده مجلس نمایندگان آمریکا در واکنش به تصمیم دولت انگلیس برای اعزام نیروهای زمینی به اوکراین اعلام کرد که لندن با این اقدام جنگ جهانی سوم را آغاز خواهد کرد.

تیلور گرین با انتشار متنی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشت: آنها جنگ جهانی سوم را شروع خواهند کرد. آمریکا نمی‌تواند در چنین چیزی مشارکت کند. هیچ نیروی نظامی آمریکایی در اوکراین حضور ندارند.

وی در ادامه افزود آمریکا به جای حمایت از اوکراین باید از مرزهای خود حفاظت کند.

ساعاتی پیش «گرانت شاپس»، وزیر دفاع جدید انگلیس در گفت‌وگو با روزنامه «تلگراف» اعلام کرد که این کشور برای نخستین بار تصمیم دارد نیروی نظامی به اوکراین اعزام کند. وی مدعی شد که این نیروهای زمینی برای آموزش نیروهای نظامی اوکراین در میدان نبرد به کی‌یف اعزام می‌شوند.

شاپس که هفته گذشته با «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین در کی‌یف دیدار و گفت‌وگو کرد، دراین‌باره اضافه کرد که این ابتکار پیشنهادی در حال بررسی است و با هدف کاهش اتکای انگلیس و سایر اعضای ناتو به پایگاه های موجود است.

به نوشته اسپوتنیک، برنامه آموزشی برای ارتش اوکراین، که توسط ده کشور دیگر حمایت می شود، مهارت های ضروری را برای بیش از ۲۶۵۰۰ نیروی استخدام شده اوکراینی فراهم کرده است. بنابر اعلام وزارت دفاع انگلیس پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال، در چارچوب این برنامه آموزشی بیش از ۳۰۰۰۰ سرباز اوکراینی آموزش ببینند.

دیروز «جیمز کلورلی» وزیر خارجه انگلیس هم حمایت کشورهای غربی از اوکراین در درگیری با روسیه را دشوار توصیف کرد. وزیر خارجه انگلیس روز شنبه در گفت‌وگویی تاکید کرد: این (حمایت از اوکراین) سخت و دردناک است. اما زمانی که دچار تزلزل شویم، این کار سخت تر و دردناک تر خواهد بود.

کلورلی ادامه داد که موضع دولت انگلیس در مورد بحران اوکراین قاطع است. وزیر خارجه انگلیس افزود که فرسایش ناشی از درگیری میان اوکراین و روسیه وجود دارد و این یک مسئله بزرگ است.

از زمان آغاز عملیات نظامی روسیه برای محافظت از مردم دونباس در برابر تجاوزات اوکراین، انگلیس و سایر کشورهای غربی ارسال تسلیحات نظامی خود به کی یف را افزایش داده اند. مقامات مسکو بارها تاکید کرده‌اند که تسلیح نئونازی‌ها تنها درگیری فعلی را طولانی‌تر می‌کند اما بر نتیجه آن تأثیری نمی‌گذارد.