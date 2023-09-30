ه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، یک روزنامه مطرح آمریکایی در گزارشی فاش ساخت که ارتش اوکراین به علت اعمال محدودیت چین در فروش پهپادهای رزمی خود با کمبود هواپیماهای بدون سرنشین در میادین نبرد مواجه شده است.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز فاش ساخت که پکن از ابتدای ماه سپتامبر اقدام به اعمال محدودیتهایی در صادرات و فروش پهپادهای رزمی خود در بازارهای جهانی کرده است و از آنجا که مقامات کییف بخش قابل توجهی از پهپادها و قطعات یدکی خود را با واسطههای اروپایی از پکن دریافت میکنند، با نزدیک شدن زمستان در واردات پهپاد و قطعات یدکی آن با مشکل برخورد کنند.
نیویورک تایمز به نقل از مؤسسه سلطنتی روابط بینالملل موسوم به «چتم هاووس» انگلستان نوشت: ارتش کییف ماهانه متحمل خسارت سنگین از دست دادن حدود ۱۰ هزار هواپیمای بدون سرنشین در میادین نبرد ضد روسیه میشود؛ بنابراین، دولتمردان اوکراین ناچار به تکاپو برای تدارک و جبران قطعات یدکی پهپادها به دنبال سرنگونی پرندههای بدون سرنشین خود در خطوط جنگی هستند.
این روزنامه آمریکایی طبق دادههای آماری تجاری هزینههای جنگ اوکراین فاش ساخت که در سال جاری تا ژوئن گذشته، مجموع هزینههای مستقیم صرف شده مقامات کییف در خرید محمولههای هواپیماهای بدون سرنشین از شرکتهای چینی بیش از ۲۰۰ هزار دلار بوده است.
به نوشته نیویورک تایمز، کماکان اوکراین بخشی از بازار مصرف میلیونی پهپادها و قطعات یدکی ساخت چین از طریق واسطهها و دلالان اروپایی است.
در ماههای اخیر، شرکتهای چینی فروش پهپادها و قطعات یدکی آن به اوکراینیها را کاهش دادهاند و بر اساس تحلیل نیویورک تایمز از دادههای تجاری و مصاحبه با بیش از دوازده سازنده، خلبان و مدرس پهپاد اوکراینی، شرکتهای چینی کماکان مایل به فروش تجهیزات پهپادی خود به مشتریان از طریق شبکههای پیچیده واسطه هستند.
در همین ارتباط، دنیس شمیگال، نخستوزیر اوکراین گفت: پیشنویس بودجه این کشور برای سال آینده افزایش ۷ برابری برای هزینههای تولید نظامی خواهد داشت و به حدود ۱.۵ میلیارد دلار میرسد.
شمیگال در کانال تلگرامی خود نوشت: در پیشنویس بودجه دولتی سال ۲۰۲۴، هزینه تهیه و تولید تجهیزات دفاعی را هفت برابر کردیم و به ۵۵.۸ میلیارد دلار رساندیم.
نخست وزیر اوکراین همچنین در مورد راه اندازی تعدادی از پروژههای هواپیماهای بدون سرنشین در سال جاری ۲۰۲۳ صحبت کرد.
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