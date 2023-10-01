شکست تیم هندبال ایران برابر کره جنوبی/ پایان کار شاگردان ووسلین

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، تیم ملی هندبال مردان ایران امروز در آخرین دیدار خود در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف تیم کره جنوبی رفت و با وجود ارائه یک بازی خوب و سرعتی با اختلاف یک گل(۲۵ بر ۲۴) مغلوب این تیم آسیای شرقی شد.

تیم هندبال ایران و کره جنوبی که هر دو با قبول دو شکست برابر تیم های بحرین و کویت شانس صعود به مرحله بعد را از دست داده بودند در این بازی تنها برای کسب رتبه های سوم و چهارم گروه به رقابت پرداختند.

در نیمه اول شاگردان ووسلین ۱۲ بر ۱۱ از تیم سرعتی کره پیشی گرفتند. در نهایت در نیمه دوم با وجود ارائه یک بازی خود نتیجه تساوی که از نیمه مسابقه بین دو تیم در جریان بود با اختلاف یک گل به سود تیم کره جنوبی به اتمام رسید تا تیم هندبال ایران در آخرین دیدار خود با نتیجه ۲۵ بر ۲۴ مغلوب تیم کره شود.

تیم کره جنوبی در بازیهای اینچئون نایب قهرمان و در بازیهای جاکارتا سوم شده بود.

هندبالیست های کشورمان در مرحله مقدماتی برابر تیم مغولستان پیروز شده با عربستان مساوی کرده و به ژاپن نتیجه را واگذار کرده و با ۳ امتیاز خود به عنوان تیم دوم گروه راهی مرحله یک چهارم نهایی شدند.

در این مرحله تیم جوان ایران، ابتدا برابر تیم کویت ۲۴ بر ۲۲ باخت. سپس برابر بحرین مقتدر ۲۹ بر ۲۰ شکست را پذیرا شد و امروز در آخرین بازی خود با نتیجه ۲۵ بر ۲۴ مقابل تیم کره جنوبی شکست خورد. تیم ایران با این شکست در رده چهارم گروه اول در دور دوم مسابقات ایستاد.

از گروه ایران دو تیم بحرین و کویت با دو برد و چهار امتیاز صعود خود را به مرحله نیمه نهایی بازیها مسجل کرده اند و امروز تنها برای مشخص شدن تکلیف صدرنشینی به مصاف هم می روند.

از دیگر گروه مرحله یک چهارم نهایی دو تیم قطر و ژاپن با نتایج مشابه در صدر گروه خود ایستاده صعودشان را به جمع چهار تیم برتر بازیها مسجل کرده و امروز برای تکلیف وضعیت تیم اول و دوم برابر هم مسابقه می دهند. چین میزبان مسابقات در این گروه دو باخت را برای خود ثبت کرده است.