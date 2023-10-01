کاهش تولید، قیمت نفت را افزایشی کرد

محمد علی خطیبی، نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کاهش عرضه نفت برخی از کشورها منجر به بالا رفتن قیمت شده است گفت: تصمیم اخیر اوپک مبنی بر کاهشهای داوطلبانه نفت و کاهشهایی که برای آن تصمیم گیری شده است برای برخی از اعضا بیش از تعهدات موجود بوده که در نتیجه منجر به افزایش قیمت نفت شده است.
وی ادامه داد: البته افزایش قیمت نفت دلایلی دیگری نظیر افزایش تقاضای فصلی نیز دارد که نتیجه این موضوع افزایش قیمت نفت است.
به گفته نماینده پیشین ایران در اوپک این روند افزایش قیمت نفت تا زمانی وجود دارد که کاهش عرضه نفت اوپک پلاس و کاهشهای داوطلبانه دیگر کشورها وجود داشته باشد، بنابراین ما شاهد استحکام قیمتها در آینده خواهیم بود.
خطیبی با اشاره به دلار زدایی در میان اعضای اوپک خاطر نشان کرد: برخی از کشورها سالها است که از دلار استفاده نمیکنند و برخی از اعضا بدون تصمیم گیری اوپک مبادلات خود را از انجام میدهند و اگر امکان پذیر نبود پیش از آن هم چنین مبادلاتی میسر نمیشد.
به گفته این کارشناس انرژی قیمت گذاری مسألهای مهم است اما انتقال وجه میتواند براساس هر ارزی باشد.
وی در این راستا ادامه داد: اگرچه قیمت نفت بر مبنای دلار محاسبه میشود اما مانعی برای خرید و فروش نفت به سایر ارزها وجود ندارد حتی برخی از کشورها مبادلاتشان را با ارز ملی انجام میدهند.
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