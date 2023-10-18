قیمت نفت قابل پیش بینی نیست/تقاضای فصلی علت افزایش قیمت جهانی نفت

محمد علی خطیبی نماینده پیشین ایران در هیأت عامل اوپک در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه قیمت نفت تابعی از عرضه و تقاضا است، گفت: اکنون قیمت نفت ۹۰ دلار است به طوری که قیمت نفت تابعی از یکسری عوامل است که مهمترین آن عرضه و تقاضا است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه هرچه به فصل سرد نزدیک می‌شویم تقاضای فصلی افزایش پیدا می‌کند اما از طرفی هم تصمیم اوپک پلاس مبنی بر کاهش عرضه و ادامه دار شدن این روند و حتی کاهش‌های داوطلبانه که مهمترین آنها از سوی عربستان و روسیه اعلام شد از اهمیت ویژه ای دارد.

به گفته این کارشناس انرژی تا زمانی که این رویه ادامه داشته باشد قیمت نفت بین ۹۰ تا ۱۰۰ دلار است و در صورتی که این کاهش‌ها از بین رود و کاهش‌های داوطلبانه قطع شود و افزایش تولید را شاهد باشیم قیمت‌ها متناسب با آن تنظیم می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا پیش بینی‌های صورت گرفته برای سال ۲۰۳۵ که قیمت جهانی نفت همچنان در ۱۰۰ دلار است، گفت: نمی‌توان قیمت معینی را برای بازه زمانی بلند مدت در نظر گرفت چرا که عوامل موجود در آن برهه از زمان را باید مورد ارزیابی قرار داد و بر اساس عرضه و تقاضای آن زمان قیمت گذاری کرد. به عنوان مثال برای سال جاری می‌توانیم ارزیابی و پیش بینی قیمت داشته باشیم اما برای سال آینده خیر.

خطیبی با اشاره به اینکه اتفاقات اخیر در منطقه منجر به کاهش عرضه نشد، ادامه داد: اتفاقات اخیر در منطقه بر روی عرضه تأثیری نداشته اما در صورتی که کشورهای صادرکننده‌های مهم اعلام کنند به دلیل حمایت از فلسطین و مردم آنجا تولید خود را کاهش و یا قطع می‌کنند قطعاً بر قیمت نفت تأثیرگذار است.

وی ادامه داد: آمریکا با توجه به اینکه انتخابات در پیش دارند باید اقداماتی انجام دهند که حزب حاکم در انتخابات برنده شود به همین دلیل سعی می‌کند قیمت‌ها را کاهش دهد و بنزین را ارزان کند تا رأی مردم را به دست آورد.

نماینده پیشین ایران در هیأت عامل اوپک در خاتمه یادآور شد: آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند قیمت نفت را ارزان کنند و به مردم چنین دست آوردهایی را ارائه خواهند داد اما تحولات منطقه‌ای اجازه نخواهد داد زیرا عادی سازی روابط که در حال پیشروی بود، دیگر امکان پذیر نیست و حتی عربستان شدیداً موضع گیری کرده و تا زمانی که این شرایط وجود دارد عادی سازی روابط ممکن نیست.