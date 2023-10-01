رحیم یوسفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز برداشت میوه «به» از باغ‌های استان اردبیل اظهار کرد: سطح باغات محصول «به» استان اردبیل ۵۵۰ هکتار بارور و حدود ۲۷۰ هکتار نهال غیر بارور است که پیش‌بینی می‌شود امسال در مجموع پنج هزار و ۵۰۰ تن محصول «به» از باغات استان برداشت شود.

وی با بیان اینکه کار برداشت محصول «به» از اوایل مهر آغاز شده و تا پایان آبان ماه ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: از هر هکتار باغات استان ۱۲ تن و در مجموع امسال پیش‌بینی می‌شود باغداران بیش از پنج هزار و ۵۰۰ تن میوه «به» از باغات خود برداشت کنند.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: شهرستان کوثر به دلیل شرایط جوی و اقلیمی، تغذیه مناسب و عملیات به باغی و مدیریت اصولی باغات به قطب تولید محصول میوه «به» تبدیل شده به طوری که تولیدات این شهرستان با کیفیت‌ترین و مرغوب‌ترین «به» تولیدی در استان بوده که علاوه بر مصرف اهالی، به شهرهای همجوار و مرکز استان و دیگر استان‌ها هم ارسال می‌شود.

یوسفی افزود: تولیدکننده عمده این محصول در استان شهرهای کوثر، گرمی، خلخال و مشگین‌شهر هستند و به طور عمده ارقام حاجی آقاکیشی، اصفهانی و بومی در باغات استان کشت شده است.

وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر با ورود رقم جدید به که متحمل به آتشک است شاهد افزایش روزافزون کمیت و کیفیت این محصول هستیم، خاطرنشان کرد: درخت «به» محصولی نسبتاً مقاوم در برابر آفات و کم آب‌بر است و میوه آن علاوه بر خوش طعمی، سوددهی مناسبی نیز برای کشاورزان دارد.

یوسفی در ادامه سخنان خود بیان کرد: «به» میوه‌ای خوش طعم و معطر است و اگر چه به صورت خام خوردنی است ولی اغلب پخته آن را به صورت مربا یا در غذاهای مختلف مصرف می‌کنند.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان اردبیل اضافه کرد: محصول «به» در درمان بسیاری از بیماری‌های عفونی مؤثر است و در مصارف داخلی به صورت مربا و محصولات فرآوری شده آن به شکل خشکبار و محصول (به دانه) به صورت گیاهان دارویی استفاده می‌شود.