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۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۵:۲۲

طی شش ماهه نخست امسال انجام شد؛

راستی آزمایی سلامت آب شرب شهرستان رشت

راستی آزمایی سلامت آب شرب شهرستان رشت

رشت- مدیرعامل آب و فاضلاب گیلان گفت: سلامت آب شرب شهرستان رشت طی شش ماهه نخست امسال به صورت مستمر مورد پایش و سنجش قرار گرفت.

مازیار علی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای سنجش سلامت آب شرب استحصالی از منابع تولید و تأسیسات در بخش شهری و روستایی شهرستان رشت، طی شش ماه اول سال جاری آزمون‌های سنجش سلامت آب شرب و اندازه گیری پارامترهای فیزیکی و شیمیایی در حوزه شهری و روستایی با نظارت شبکه بهداشت این شهرستان انجام شد.

علی پور تصریح کرد: طی این مدت ۱۹ هزار و ۱۵۹ مورد کلرسنجی در حوزه شهری و ۴۵ هزار و ۲۳۴ مورد در حوزه روستایی، ۶۴ هزار و ۳۹۳ مورد کدورت سنجی، ۲۸ مورد آزمون شیمیایی در حوزه شهری و ۹۵ آزمون شیمیایی در حوزه روستا، ۶۶۸ آزمون میکروبی در حوزه شهری و ۴۳۸ آزمون میکروبی در حوزه روستایی، ۲۴ آزمون بیولوژی در حوزه شهر و ۶۶ آزمون بیولوژی در حوزه روستا، ۵۷۰ آزمون هتروتروف در حوزه شهر و ۳۸۰ آزمون هتروتروف در حوزه روستایی شهرستان رشت توسط واحد کنترل کیفی امور آبفای رشت انجام شد.

وی افزود: امور آبفای رشت در تأمین آب شرب با کیفیت موفق به دریافت گواهی نامه ایزو ۱۷۰۲۵ شد.

کد مطلب 5900186

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