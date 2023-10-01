راستی آزمایی سلامت آب شرب شهرستان رشت

مازیار علی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای سنجش سلامت آب شرب استحصالی از منابع تولید و تأسیسات در بخش شهری و روستایی شهرستان رشت، طی شش ماه اول سال جاری آزمون‌های سنجش سلامت آب شرب و اندازه گیری پارامترهای فیزیکی و شیمیایی در حوزه شهری و روستایی با نظارت شبکه بهداشت این شهرستان انجام شد.

علی پور تصریح کرد: طی این مدت ۱۹ هزار و ۱۵۹ مورد کلرسنجی در حوزه شهری و ۴۵ هزار و ۲۳۴ مورد در حوزه روستایی، ۶۴ هزار و ۳۹۳ مورد کدورت سنجی، ۲۸ مورد آزمون شیمیایی در حوزه شهری و ۹۵ آزمون شیمیایی در حوزه روستا، ۶۶۸ آزمون میکروبی در حوزه شهری و ۴۳۸ آزمون میکروبی در حوزه روستایی، ۲۴ آزمون بیولوژی در حوزه شهر و ۶۶ آزمون بیولوژی در حوزه روستا، ۵۷۰ آزمون هتروتروف در حوزه شهر و ۳۸۰ آزمون هتروتروف در حوزه روستایی شهرستان رشت توسط واحد کنترل کیفی امور آبفای رشت انجام شد.

وی افزود: امور آبفای رشت در تأمین آب شرب با کیفیت موفق به دریافت گواهی نامه ایزو ۱۷۰۲۵ شد.