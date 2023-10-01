۷۸ مشاور املاک متخلف در رشت پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری عصر یکشنبه در جلسه کمیسیون نظارت مرکز استان بر اجرای طرح نظارتی ساماندهی مسکن و کافهها تاکید کرد و اظهار کرد: این طرح با قوت تمام با بهرهمندی از کلیه ظرفیتهای نظارتی در سراسر گیلان در حال اجرا است.
وی با بیان اینکه برخوردها با این صنفها جدیتر میشود، افزود: بینظمی و اعمال خودسرانه برخی از مشاورین املاک و کافه شاپ و تریاها قابل پذیرش نیست.
پورحیدری با اشاره به رصد و حضور بازرسین نهاد ریاست جمهوری به در استان به منظور اجرای مطلوب طرح ساماندهی مسکن گفت: کلیه رؤسای اتحادیههای مشاورین املاک استان قبل از برخوردهای نظارتی سایر دستگاهها اقدام به خود نظارتی زیر مجموعه خود داشته باشند.
رئیس کمیسیون نظارت مرکز استان گیلان با فراخوان رئیس اتحادیه مشاورین املاک رشت در جلسه کمیسیون حساسیت و جدیت موضوع را تاکید کرد و گفت: رعایت چارچوب تعیین شده در هنگام فعالیت و خدمات دهی مشاورین املاک به صورت مداوم گوشزد شود و واحدهای صنفی مشاورین املاک حق ندارند مبایعه نامه دستی فاقد کد رهگیری صادر کنند.
پورحیدری اخذ کارت مباشرت برای همکاران دارنده پروانه مشاورین املاک را الزامی دانست و عنوان کرد: دارنده جواز کسب مکلف است شخصاً در محل کسب خود حضور داشته باشد و اگر مباشر آن نیز کارت نداشته باشد با پلمب واحد مواجه خواهد شد همچنان که در شش ماهه امسال بیش از ۷۸ مشاور املاک در رشت پلمب شده است.
وی بر لزوم فعالیت ساختارمند کافههای رشت تاکید کرد و گفت: برخی از کافهها در انواع مختلف، به صورت غیرقانونی و غیرمجاز در حال فعالیت هستند که شناسایی شدهاند و پس از اخطار لازم به شدت با آنها برخورد میشود.
رئیس سازمان صمت گیلان به نرخ خدمات تعمیرکاران اتومبیل رشت اشاره کرد و ادامه داد: پایه خدمات به صورت کارشناسی اعمال شود تا گیرندگان خدمات با بینظمی در خدمات صنفی مواجه نشوند.
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