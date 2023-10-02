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۱۰ مهر ۱۴۰۲، ۴:۱۹

والیبال انتخابی المپیک - برزیل

تیم ملی والیبال ایران مغلوب اوکراین شد/ باخت در نخستین بازی تاریخ

تیم ملی والیبال ایران مغلوب اوکراین شد/ باخت در نخستین بازی تاریخ

ملی پوشان والیبال ایران در راه رسیدن به المپیک دومین شکست خود را متحمل شدند و مغلوب اوکراین شدند تا کار برای گرفتن مجوز پاریس سخت تر از گذشته شود. این اولین بازی رسمی تاریخ دوتیم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران که نخستین دیدار خود در رقابتهای انتخابی المپیک را واگذار کرده بود، بامداد امروز دوشنبه به مصاف تیم ملی اوکراین رفت و برابر این تیم اروپایی هم شکست خورد.

رقابت‌های والیبال انتخابی المپیک ۲۰۲۴ پاریس در گروه مردان از ۸ تا ۱۶ مهرماه ۱۴۰۲ به میزبانی سه کشور برزیل، چین و ژاپن پیگیری می‌شود.

تیم ملی والیبال ایران در گروه اول این مسابقات با تیم‌های برزیل (میزبان)، ایتالیا، کوبا، اوکراین، جمهوری چک، آلمان و قطر همگروه است و در دومین دیدار خود در این رقابت‌ها از ساعت ۳ بامداد امروز (دوشنبه دهم مهر) به مصاف اوکراین رفت و سه بر صفر مغلوب شد.

شاگردان بهروز عطایی در این دیدار با امتیازهای ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۱۷ مغلوب حریف شدند تا دومین شکست خود در این مسابقات را تجربه کنند.

تیم ملی والیبال ایران با ترکیب محمد طاهر وادی، شهروز همایونفرمنش، محمد ولی‌زاده، امین اسماعیل‌نژاد، امیرحسین اسفندیار، سیدمحمد موسوی و محمدرضا حضرت‌پور (لیبرو) برابر اوکراین به میدان رفت.

در ابتدای ست نخست این مسابقه اوکراین چهار امتیاز متوالی به دست آورد و در میانه ست نیز اختلاف دو تیم به ۶ امتیاز رسید. در اواخر این ست مبین نصری و میثم صالحی نیز به زمین آمدند اما در نهایت ست نخست ۲۵ بر ۱۹ به سود اوکراین به پایان رسید. در این ست اوکراین ۱۶ امتیاز از حمله به دست آورد و ایران ۱۲ امتیاز حمله کسب کرد. در دفاع دو تیم سه امتیاز کسب کردند اما اوکراینی‌ها سه امتیاز سرویس به دست آوردند که ایران تنها یک امتیاز کسب کرد.

مبین نصری و صابر کاظمی از ابتدای ست دوم برای ایران به زمین آمدند و نخستین امتیاز نیز به تیم ایران رسید، اما در میانه راه اوکراینی‌ها برتری خود را به تیم ایران تحمیل کردند و در امتیاز ۱۰، پنج امتیاز از ایران پیش افتادند. در ادامه این ست جواد کریمی، میثم صالحی و آرمان صالحی نیز به زمین آمدند. ملی‌پوشان کشورمان اختلاف امتیاز خود را با اوکراین کاهش دادند اما در نهایت ۲۵ بر ۲۲ مغلوب شدند تا این تیم یک امتیاز از ایران بگیرد.

ست سوم این دیدار نیز به رغم تلاش ملی‌پوشان کشورمان ۲۵ بر ۱۷ به سود اوکراین به پایان رسید تا زردپوشان این تیم سه امتیاز مسابقه را به دست آورند.

مارسیاس لوییس گراردو از مکزیک به عنوان داور اول و فرناندز فوئنتز دیوید از اسپانیا به عنوان داور دوم، قضاوت این مسابقه را برعهده داشتند.

جدال دو تیم ایران و اوکراین برای نخستین بار در تاریخ برگزار و این تیم به عنوان شصت‌ویکمین حریف مردان والیبال ایران در جهان معرفی شد.

در سه دیدار دیگر روز دوم گروه نخست انتخابی المپیک تیم‌های برزیل، آلمان و ایتالیا برابر حریفان خود به پیروزی رسیدند.

تیم ملی والیبال ایران ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه روز سه‌شنبه یازدهم مهرماه در سومین مسابقه خود به مصاف قطر می‌رود. ملی‌پوشان کشورمان در نخستین بازی نیز سه بر یک نتیجه را به آلمان واگذار کردند.

کد مطلب 5900576

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    نظرات

    • IR ۰۵:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      40 1
      پاسخ
      بازیکنان والیبال اصلا نباید بازی کنن تا عطایی هس
    • IR ۰۵:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      16 0
      پاسخ
      به به چه بازی زیبایی داشتن!!!!!! تیم اوکراین نتیجه ی مسابقات چقدر شبیه هم شده امید ایران۰ امید هنگ کنک ۱ ایران۰ اوکراین ۳ ایران ۱ آلمان ۳ امید ایران ۰ امید ازبکستان ۱ ایران ۰ انگلیس ۷ ......
    • محسن IR ۰۶:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      33 0
      پاسخ
      از این به بعد ایران میشه زنگ تفریح تیم های بزرگ
    • IR ۰۶:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      16 0
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      واقعا خجالت آور هست دیگر. بس هست آقا بهروز تو کجا وصل هستی که با این همه شرمندگی که برای تیم و مردم کشور می آوری باز هم تیم را رها نمی کنی؟!
    • عبدااه IR ۰۶:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      13 3
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      تا بیش ازین آبروریزی نشده بیاین .بسه .برگردین .آقا ما نخواستیم .خوشحالی زیادی هم برای ملت ایران خوب نیست. دوره .طلایی والیبال تمام شده.
    • RO ۰۶:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      9 2
      پاسخ
      جالبه ، از امریکا و اذربایجان و اوکراین که باید ببره ،می بازه
    • زیدان IR ۰۷:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      17 0
      پاسخ
      حیف پول بلیط هواپیما حیف اون همه تدارکات من خوابیدم و ندیدیم و نمی بینم یه ملت را مسخره خودشون کردن اقای داورزنی و عطایی واقعا نمی فهمید این همه ناله و نفرین میاد پشت سرتون واقعا اینا ایرانین
    • ناشناس RO ۰۷:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      27 0
      پاسخ
      وقتی اسم والیبال ایران می اومد دنیا میلرزید نمیدونم چیکار کردین حتما باید آبرومون بره تا شما دنبال چاره ای باشد
    • IR ۰۷:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      19 1
      پاسخ
      فقط ولاسکو وبس
    • محمد رضا IR ۰۷:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      11 0
      پاسخ
      یعنی خیلی سخت بود از اول بفهمیم با این مربی و فدراسیون المپیک نمیرویم نهیتا با چهار یا پنج امتیاز برمیگردیم
    • ع IR ۰۷:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      10 0
      پاسخ
      تا بیشتر از این ابروریزی برای ایران نشده تکلیف مربی را مشخص کنید ملت ایران چه گناهی کردن ساعت سه نصف شب بیدار بمونن این ارنج واین بازی ضعیف راببینن
    • ناصری IR ۰۸:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      18 1
      پاسخ
      بضاعت مربیگری ما همینه
      • IR ۱۰:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
        13 2
        تا آقای عطایی هست همینه
    • IR ۰۸:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      14 0
      پاسخ
      شکست در مقابل یک کشور جنگ زده و ویران شده !!!!!
    • مهدی IR ۰۸:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      15 0
      پاسخ
      عطایی فقط بدرد آسیا میخوره اونم تازه اگه به ژاپن نخوریم
    • محسن IR ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      17 1
      پاسخ
      با این کادر فنی سرمربی خیلی ضعیف که داریم غیر از این انتظار نمیره به ضعیف تر تیم ها باخت بدیم جای تعجب نیس تیم کشورمون تیم حرفه ای رده بالا جهانی تیم که رده بالا قوی جهانی باشه باید بهترین سرمربی کادر جهان رو هم براش گرفت دیگه چقد باید تو تیم ها ملی کشورمون ضربه بخوریم که بدونیم خطا داریم میریم
      • بهنام فر IR ۱۵:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
        4 0
        ایران دیگربه هیج تیمی نه نمی گوید.
    • جواد IR ۱۳:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      4 0
      پاسخ
      شرم و حیا هم خوب چیزیه، دوباره جمله تکراری همیشگی بچه های ما جنگیدن و هیچی از ارزشهای آنها کم نمیشه، کدام ارزش من هنوز نمیدونم
    • جواد IR ۱۳:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      شرم و حیا هم خوب چیزیه، دوباره جمله تکراری همیشگی بچه های ما جنگیدن و هیچی از ارزشهای آنها کم نمیشه، کدام ارزش من هنوز نمیدونم
    • ایرانی IR ۱۴:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      1 1
      پاسخ
      باور کنید اگه مردم و هواداران تیم میگفتن عطایی رو دوس داریم و مربی خوبیه خیلی وقت پیش فدراسیون بیرونش میکرد اینا همیشه خلاف خواسته مردم رفتار میکنند یکیشم ورود افغانها به کشوره از لج مردم کشورو کردن افغانستان
    • نفس. کریمی IR ۱۴:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      1 0
      پاسخ
      ممنون از اطلاعات خوب و دقیق شما
    • ناشناس IR ۱۵:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      به خدا قسم من از اونا بهتر بازی می‌کنم.تو سالن.ایما همشون پارتی بازیه.
    • Mhd IR ۱۵:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      2 0
      پاسخ
      دیگه باید چی بشه عطایی ول کنه تیم رو،اقاجان نمیتونی،در حد اندازه تو نیست مربیگری،دیگه یزره حرمت واسه خودت نگهدار
    • Covid 19 IR ۱۸:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
      1 1
      پاسخ
      چرا اینقدر فوتبال و والیبال ایران ضعیف شده که خیلی راحت از هرکشوری گل میخورن اون از بازی پرسپولیس با النصر و اینم از بازی والیبال ایران ....
    • رهگذر IR ۰۰:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      تورو خدا آبرو ریزی بسه دیگه، اقای عطایی این کاره نیستی شرم کن و تیم رو ب حال خودش بذار، آقای داورزنی این چندمین باخت به تیمهای درجه دو و سه اروپایی و آمریکایی؟ مگر شما غرور ملی ندارید، چرا با احساسات جامعه والیبال بازی میکنید؟ بس کنید ترو قرآن

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