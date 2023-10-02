تیم ملی والیبال ایران مغلوب اوکراین شد/ باخت در نخستین بازی تاریخ

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران که نخستین دیدار خود در رقابتهای انتخابی المپیک را واگذار کرده بود، بامداد امروز دوشنبه به مصاف تیم ملی اوکراین رفت و برابر این تیم اروپایی هم شکست خورد.

رقابت‌های والیبال انتخابی المپیک ۲۰۲۴ پاریس در گروه مردان از ۸ تا ۱۶ مهرماه ۱۴۰۲ به میزبانی سه کشور برزیل، چین و ژاپن پیگیری می‌شود.

تیم ملی والیبال ایران در گروه اول این مسابقات با تیم‌های برزیل (میزبان)، ایتالیا، کوبا، اوکراین، جمهوری چک، آلمان و قطر همگروه است و در دومین دیدار خود در این رقابت‌ها از ساعت ۳ بامداد امروز (دوشنبه دهم مهر) به مصاف اوکراین رفت و سه بر صفر مغلوب شد.

شاگردان بهروز عطایی در این دیدار با امتیازهای ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۱۷ مغلوب حریف شدند تا دومین شکست خود در این مسابقات را تجربه کنند.

تیم ملی والیبال ایران با ترکیب محمد طاهر وادی، شهروز همایونفرمنش، محمد ولی‌زاده، امین اسماعیل‌نژاد، امیرحسین اسفندیار، سیدمحمد موسوی و محمدرضا حضرت‌پور (لیبرو) برابر اوکراین به میدان رفت.

در ابتدای ست نخست این مسابقه اوکراین چهار امتیاز متوالی به دست آورد و در میانه ست نیز اختلاف دو تیم به ۶ امتیاز رسید. در اواخر این ست مبین نصری و میثم صالحی نیز به زمین آمدند اما در نهایت ست نخست ۲۵ بر ۱۹ به سود اوکراین به پایان رسید. در این ست اوکراین ۱۶ امتیاز از حمله به دست آورد و ایران ۱۲ امتیاز حمله کسب کرد. در دفاع دو تیم سه امتیاز کسب کردند اما اوکراینی‌ها سه امتیاز سرویس به دست آوردند که ایران تنها یک امتیاز کسب کرد.

مبین نصری و صابر کاظمی از ابتدای ست دوم برای ایران به زمین آمدند و نخستین امتیاز نیز به تیم ایران رسید، اما در میانه راه اوکراینی‌ها برتری خود را به تیم ایران تحمیل کردند و در امتیاز ۱۰، پنج امتیاز از ایران پیش افتادند. در ادامه این ست جواد کریمی، میثم صالحی و آرمان صالحی نیز به زمین آمدند. ملی‌پوشان کشورمان اختلاف امتیاز خود را با اوکراین کاهش دادند اما در نهایت ۲۵ بر ۲۲ مغلوب شدند تا این تیم یک امتیاز از ایران بگیرد.

ست سوم این دیدار نیز به رغم تلاش ملی‌پوشان کشورمان ۲۵ بر ۱۷ به سود اوکراین به پایان رسید تا زردپوشان این تیم سه امتیاز مسابقه را به دست آورند.

مارسیاس لوییس گراردو از مکزیک به عنوان داور اول و فرناندز فوئنتز دیوید از اسپانیا به عنوان داور دوم، قضاوت این مسابقه را برعهده داشتند.

جدال دو تیم ایران و اوکراین برای نخستین بار در تاریخ برگزار و این تیم به عنوان شصت‌ویکمین حریف مردان والیبال ایران در جهان معرفی شد.

در سه دیدار دیگر روز دوم گروه نخست انتخابی المپیک تیم‌های برزیل، آلمان و ایتالیا برابر حریفان خود به پیروزی رسیدند.

تیم ملی والیبال ایران ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه روز سه‌شنبه یازدهم مهرماه در سومین مسابقه خود به مصاف قطر می‌رود. ملی‌پوشان کشورمان در نخستین بازی نیز سه بر یک نتیجه را به آلمان واگذار کردند.