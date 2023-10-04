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۱۲ مهر ۱۴۰۲، ۸:۵۱

والیبال انتخابی المپیک- برزیل

خوش‌شانسی تیم ملی والیبال ایران در روزهای بحران نارنجی‌پوش‌ها

خوش‌شانسی تیم ملی والیبال ایران در روزهای بحران نارنجی‌پوش‌ها

تیم ملی والیبال ایران از روزهای بحرانی تیم ملی هلند استفاده کرد و در رنکینگ جهانی با یک پله صعود در جایگاه دهم قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان رقابت‌های والیبال انتخابی المپیک به میزبانی برزیل، تیم ملی والیبال هلند که تا قبل از مسابقات یکی از نامزدهای صعود مستقیم به المپیک بود، با شکست سه بر صفر مقابل تیم ملی والیبال بلغارستان نه تنها دیگر شانسی برای صعود ندارد که رتبه دهمی خود در رنکینگ جهانی را تقدیم ایران کرد.

در این دیدار بلغارستانی‌ها توانستند ست‌های مسابقه را با نتایج ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۳ و ۳۰ بر ۲۸ از آن خود کردند. با این نتیجه هلند ۱۳ امتیاز منفی در رنکینگ گرفت و به رتبه یازدهم سقوط کرد!

تیم ملی والیبال ایران در سومین روز از مسابقات، مقابل قطر با نتیجه ۳ بر یک پیروز میدان شد و در حال حاضر در رنکینگ جهانی در جایگاه دهم قرار دارد. تیم ملی والیبال آلمان هم در خانه برزیل دست به شاهکار زد و تیم ملی والیبال برزیل را با نتیجه ۳ بر یک شکست داد و به رده دوازدهم رنکینگ جهانی صعود کرد.

با توجه به نزدیک‌بودن امتیازهای ایران (۲۲۷.۷۰)، هلند (۲۱۹.۰۸)، آلمان (۲۱۸.۵۹)، کوبا (۲۱۶.۵۳)، کانادا (۲۱۶.۲۴) و ترکیه (۲۰۱.۲۲) فرصت خوبی برای شاگردان عطایی پیش آمده تا با برتری مقابل حریفان خود در بازی‌های آتی جایگاه‌اش را در رنکینگ جهانی حفظ کند. جایگاه ایران در رنکینگ جهانی می‌تواند برای صعود تیم ایران به المپیک اهمیت زیادی داشته باشد.

خوش‌شانسی تیم ملی والیبال ایران در روزهای بحران نارنجی‌پوش‌ها

کد مطلب 5902203
سیده فرزانه شریفی

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