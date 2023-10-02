خداحافظی احسان حدادی از ورزش/ ۲۲ سال خاطره امروز تمام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احسان حدادی پس از ورود به دهکده بازیهای آسیایی هانگژو گفت: امروز روزی است که چندین سال و چند ماه منتظرش هستیم. ۲۰- ۲۲ سال خاطره از ورزش فکر میکنم امروز دیگر تمام شود.
ملیپوش پرتاب دیسک ایران درباره احتمال کسب مدال طلا و خداحافظی از دنیای ورزش افزود: امیدوارم روز خوبی باشد و فکر کنم آخرین بازیهای آسیایی باشد.
همچنین حسین توکلی درباره حدادی اظهار کرد: احسان شاگرد نیست و خودش استاد است. ما همراهش هستیم و کمکش میکنیم و از هر کاری که از ما ساخته باشد دریغ نداریم. حضور داشتن در بازیهای آسیایی خودش یک افتخار است و او ۴ تا طلا دارد و امیدواریم که امروز به یک مدال دیگر که پنجمی هست برسد فارغ از هر رنگی که داشته باشد بسیار ارزشمند است. امیدوارم خودش باشد، روز خوبش باشد. تلاش مان را کردیم هر کاری که لازم بوده کردیم، امیدوارم امروز روز خوبی برایش باشد.
به گزارش مهر، احسان حدادی رکوردار حضور در بازیهای آسیایی هانگژو است و تاکنون ۴ مدال طلا در کارنامه خود در این مسابقات دارد. در صورتی که او بتواند در این دوره از مسابقات به مدال طلا برسد، پنجمین مدال طلای این بازیها را از آن خود کرده و به عنوان پرافتخارترین ورزشکار ایران از دنیای ورزش قهرمانی خداحافظی میکند.
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