۲۵۵ شغل برای مددجویان آذربایجان شرقی ایجاد شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی ملامهدی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این مقدار تسهیلات بانکی برای ایجاد ۲ هزار و ۵۸۹ فرصت شغلی برای مددجویان زیرپوشش این نهاد حمایتی پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه در این مدت ۲۵۵ شغل نیز از طریق کاریابی برای مددجویان استان ایجاد شده است، اظهار کرد: توانمندسازی و ایجاد اشتغال اولویت اصلی کمیته امداد امام خمینی (ره) در مبارزه با فقر و محرومیت است.

مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی گفت: مهارت آموزی به مددجویان و ترویج فرهنگ کار و تلاش، رویکرد مهم در اشتغالزایی است که در سال‌های گذشته به طور جدی پیگیری می‌شود.

ملامهدی، با قدردانی از همراهی بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات اشتغال به مددجویان تحت حمایت ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲ هزار و ۸۴۴ مددجوی تحت حمایت در سطح استان صاحب شغل شده اند.

وی یادآور شد: کمیته امداد آذربایجان شرقی در سال‌های اخیر همواره به عنوان دستگاه برتر ایجاد اشتغال در آذربایجان شرقی شناخته شده است.