خروج ۴۳ دستگاه اتوبوس از بندر شهید باهنر هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا محمدحسینی تختی بیان داشت: با ادامه روند ترخیص کالاهای رسوبی در بندر شهید باهنر، ۴۳ دستگاه اتوبوس که شامل این نوع کالاهاست با انجام مراحل قانونی درحال ترخیص شدن از بندر است.

وی با بیان اینکه از زمان نگه‌داری این اتوبوس‌ها بیش از یک سال می‌گذرد، گفت: پس از رفع نواقص فنی برخی از این اتوبوس‌ها در کوتاه ترین زمان ممکن از بندر خارج می‌شوند.

مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان گفت: در بازدید معاون اول رییس جمهور و دستور وی مبنی بر خارج سازی این اتوبوس‌ها، سریعاً نسبت به انتقال آن‌ها به اموال تملیکی اقدام شد.

به گفته محمدحسینی؛ از هفته گذشته نیز خارج کردن دامپ تراک‌ها (ماشین آلات سنگین مواد معدنی) در بندر شهید باهنر درحال انجام است.

وی اضافه کرد: مراحل تحویل ۴۳ دستگاه اتوبوس که از خرداد ۱۴۰۰ در بندر شهید باهنر نگهداری و در لیست کالاهای رسوبی قرار گرفته است، به اموال تملیکی استان در حال انجام است.

در پی گزارشاتی درباره ایستایی بیش از ۲۵ هزار کانتینر حاوی کالاهای وارداتی مختلف در گمرکات شهید رجایی و شهید باهنر، ۱۴ شهریور امسال محمد مخبر در یک برنامه‌ای از پیش تعیین نشده با همراهی وزیر جهاد کشاورزی، رییس کل گمرک ایران، استاندار هرمزگان، معاون وزیر صمت و برخی مدیران مربوط در سفری چند ساعته عازم بندرعباس شد و با حضور در اسکله بندر شهید رجایی و بخش‌های مختلف گمرکات این بندرگاه، گزارش‌های واصله را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.

با ابلاغ فوری مخبر، از ۱۹ شهریور بیش از ۲۰ مدیر عالی کشور از جمله رییس سازمان ملی استاندارد، مدیران ارشد سازمان اموال تملیکی و گمرک، معاون وزیر صمت، رییس قرارگاه گشت ارشاد مدیران ستاد امر به معروف و نهی از منکر برای بررسی رفع موانع ترخیص فوری کالاهای اساسی و تعیین تکلیف کالاهای رسوبی در بنادر شهیدان رجایی و باهنر وارد بندرعباس شده و درحال از بخش‌های مختلف بنادر این استان بازدید کردند.

بندر شهید باهنر از بنادر چند منظوره قدیمی استان و سومین بندر ترانزیتی کشور است که با داشتن ظرفیت‌های مهم در زمینه صادرات و واردات و مسافرت‌های خارجی با کشتی‌های مسافری به کشورهای حوزه خلیج فارس نقش بی‌بدیل در توسعه این منطقه دارد.

بندرهای شهید باهنر، شهید حقانی، پشت شهر، نخل ناخدا، کریان، تیاب و کلاهی، سیریک و جاسک به مرکزیت بندر شهید باهنر جزو بندرهای شرق هرمزگان محسوب می‌شوند.