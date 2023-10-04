چهار میدان نفتی و گازی جدید کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد اوجی در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: چهار میدان نفتی و گازی با عملیات اکتشافی که در سراسر کشور انجام شده است، کشف شد.
وی افزود: میزان کشف در حوزه نفت و گاز بالغ بر ۲.۶ میلیارد بشکه معادل هیدروکربن مایع یعنی هم نفت و هم گاز قابل استحصال طی این دو سال بوده است.
وزیر نفت بیان کرد: چهار میدان نفتی و گاز شامل میدان گازی چشمهشور در شمال شرق کشور در استان خراسان رضوی، میدان نفتی ایلکان یا ایرکان در استان گلستان، میدان نفتی تنگو و گناوه در استان بوشهر هستند.
اوجی ادامه داد: با عملکرد اکتشاف طی ۲ سال فعالیت دولت مردمی چهار میدان نفتی و گازی که حجم نفت و گاز قابل استحصال، ۲.۶ میلیارد بشکه معادل هیدروکربن مایع است انجام یا کشف شد.
وی عنوان کرد: ضریب جایگزینی ۷۸ درصد در بخش هیدروکربن مایع را در دولت مردمی داشتیم. این بدان معنی است که اگر ۱۰۰ بشکه نفت و میعانات گازی تولید شده که این تولید یا برای مصرف و یا صادرات بوده است، ۷۸ بشکه آن توسط کشفهای جدید جایگزین شده است.
وزیر نفت ادامه داد: همچنین افزایش بیش از ۳۰۰ درصد انجام عملیات لرزهنگاری سهبعدی نسبت به کل چهار سال دولت دوازدهم را داشتهایم.
اوجی گفت: جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با کشورهای منطقه نظیر عربستان، کویت، امارات و قطر جایگاه نخست اکتشاف را دارد. کسب ضریب موفقیت اکتشافاتی ایران ۱۰۰ در صد است.
اوجی راجع به ناپدید شدن دکل نفتی در خوزستان، گفت: این دکل متعلق به دولت و بابک زنجانی نیست، مربوط به شرکت خصوصی است و مدتی هم این دکل رها بوده است.
وی همچنین در رابطه با آخرین وضعیت انتقال اموال زنجانی به وزارت نفت، گفت: کارگروهی متشکل از حوزه شرکتملی نفت و دستگاههای نظارتی کار را انجاممی دهد و تاکنون دستاوردهای خوبی داشته است.
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