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۱۳ مهر ۱۴۰۲، ۱۳:۳۰

سرنگونی پهپاد بیرقدار ترکیه به دست آمریکایی‌ها در سوریه

سرنگونی پهپاد بیرقدار ترکیه به دست آمریکایی‌ها در سوریه

منابع خبری از سرنگونی یک پهپاد ترکیه هنگام پرواز بر فراز پایگاه ائتلاف آمریکایی در حومه شمالی غربی حسکه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، برخی منابع به المیادین اعلام کردند که یک پهپاد ترکیه از نوع بیرقدار در نزدیکی شهرک تل بیدر در حومه شمال غربی الحسکه ساقط شده است.

این منابع افزودند: این پهپاد با موشک شلیک شده از پایگاه ائتلاف آمریکایی در تل بیدر پس از پرواز آن بر فراز این پایگاه ساقط شده است.

منابع وابسته به مخالفان سوری هم اعلام کردند که پهپاد بیرقدار ترکیه پس از نزدیک شدن به حریم هوایی پایگاه تل بیدر در حومه الحسکه امروز ساقط شده است.

این منابع بیان کردند: لاشه این پهپاد در نزدیکی روستای عب الناقه در نزدیکی تل تمر افتاده است.

کد مطلب 5903439

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