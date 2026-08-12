پیشرفت ۸۷ درصدی پل تنگ سریز؛ اعتبار و رفع موانع حلقه مفقوده تکمیل طرح

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی صبح چهارشنبه در دیدار با هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی، تأمین اعتبار و رفع موانع باقیمانده برای تسریع در تکمیل و بهرهبرداری از پروژه پل تنگ سریز را مطالبه کرد.
وی با اشاره به پیشرفت این پروژه اظهار کرد: پل تنگ سریز پیش از آغاز دولت چهاردهم تنها ۲۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشت، اما طی دو سال اخیر این میزان به ۸۷ درصد رسیده است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تصادف زنجیرهای هفته گذشته در این محدوده افزود: این حادثه تلفات جانی نداشت، اما ۲۵ نفر از شهروندان مصدوم شدند و ضرورت تکمیل هرچه سریعتر پروژه برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه را نشان میدهد.
وی با اشاره به رشد ۶۰ درصدی اعتبارات پروژه پل تنگ سریز در دولت وفاق ملی گفت: تأمین اعتبار، رفع موانع اجرایی و تسریع در تکمیل و بهرهبرداری از این پروژه از مهمترین مطالبات استان از وزارت راه و شهرسازی است.
رحمانی تأکید کرد: برای تکمیل این پروژه مهم، نگاه ویژه وزارت راه و شهرسازی و تأمین اعتبارات مورد نیاز ضروری است.
وی با اشاره به اختصاص ۲۶ هزار میلیارد تومان اعتبار در سفر سال گذشته رئیسجمهور به استان گفت: بخش عمده این اعتبارات به حوزههای راه و آب اختصاص یافته و این موضوع بیانگر توجه دولت به توسعه زیرساختهای کهگیلویه و بویراحمد است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به سفرهای معاون وزیر راه و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور به استان در سال گذشته اضافه کرد: توسعه زیرساختهای راه استان با جدیت دنبال میشود و پیگیری برای تکمیل پروژههای مهم این حوزه ادامه خواهد داشت.
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