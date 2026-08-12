خروج کارکنان شرکت جنرال الکتریک آمریکا از الزاویه لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، شرکت عمومی برق لیبی اعلام کرد: ایستگاه توزیع برق «۳۰/۱۱ کیلوولت» در جنوب شهر الزاویه پس از حمله افراد ناشناس، به طور کامل در آتش سوخت و از مدار خارج شد در حالی که این حادثه تعلیق فعالیتهای شرکت آمریکایی «جنرال الکتریک» و خروج نیروهای فنی آن از منطقه را به همراه داشت.
بر اساس اعلام این شرکت، ناآرامیها و حملات امنیتی اخیر در الزاویه آسیبهای سنگینی به تاسیسات و زیرساختهای شبکه برق وارد کرده و پایداری شبکه را به شدت مختل ساخته است.
در پی این شرایط ناامن، شرکت آمریکایی «جنرال الکتریک» تمامی فعالیتهای خود را در نیروگاه الزاویه متوقف و نیروهای فنی خود را تا زمان بهبود اوضاع امنیتی از منطقه خارج کرد به طوری که این اقدام به هشدارهای شرکت برق لیبی درباره تاخیر در بازسازی و تعمیر واحدهای آسیبدیده منجر شده است.
این هجوم پس از حملات پهپادی به مخازن سوخت در مجتمع پالایشگاهی الزاویه بزرگترین پالایشگاه فعال لیبی صورت میگیرد.
تشدید درگیریها در این شهر استراتژیک، بخش انرژی کشور را متلاطم کرده و شرکت ملی نفت لیبی هشدار داده است، در صورت تداوم حملات پهپادی به تاسیسات نفتی، وضعیت شرایط اضطراری اعلام خواهد کرد.
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