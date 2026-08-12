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۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۳

«سفیر عشق» روایتی رادیویی از دلدادگی به امام رضا (ع) است

«سفیر عشق» روایتی رادیویی از دلدادگی به امام رضا (ع) است

تهیه کننده «سفیر عشق» بیان کرد که این برنامه روایتی رادیویی از دلدادگی شاعران و زائران به امام رضا (ع) است.

مژده آقامحمد تهیه‌کننده ویژه‌برنامه «سفیر عشق» رادیو صبا با اشاره به جزئیات این برنامه زنده همزمان با سالروز شهادت امام رضا (ع) به خبرنگار مهر گفت: برنامه‌ «سفیر عشق» با محوریت زندگی، سیره و منش اخلاقی امام هشتم (ع)، تلاش دارد مخاطب را با یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های آن حضرت، یعنی «رضایت» همراه کند.

آقامحمدی درباره رویکرد این ویژه‌برنامه توضیح داد: «سفیر عشق» قرار است در قالب یک برنامه زنده، مخاطبان را به سفری معنوی در مسیر شناخت امام مهربانی ببرد و با روایت بخش‌هایی از زندگی و آموزه‌های امام رضا (ع)، نسبت میان سیره رضوی و زندگی امروز را مورد توجه قرار دهد.

به گفته تهیه‌کننده برنامه، یکی از بخش‌های اصلی «سفیر عشق» به ارتباط‌های زنده از حرم مطهر رضوی، مسیرهای پیاده‌روی زائران و موکب‌های خدمت‌رسان اختصاص دارد تا جلوه‌های مردمی زیارت و فرهنگ خدمت رضوی برای شنوندگان بازتاب پیدا کند.

وی افزود: در بخش دیگری از برنامه، روایتی کوتاه و مستند از زندگی «رهبر شهید» از دوران کودکی، انس و ارادت ایشان به امام رضا (ع) و در نهایت آرام گرفتن پیکر مطهرشان در جوار بارگاه ملکوتی امام هشتم ارائه می‌شود. روایتی که تلاش دارد پیوند میان ولایت، خدمت و فرهنگ رضوی را به تصویر بکشد.

آقامحمدی همچنین از حضور شاعران آئینی، خادمان و زائران در این برنامه خبر داد و گفت که این افراد از تجربه‌ها و دلدادگی خود به امام رضا (ع) خواهند گفت.

وی در پایان بیان کرد: «سفیر عشق» با تکیه بر حضور گسترده زائران، فعالیت موکب‌های مردمی و جلوه‌های فرهنگ کرامت و خدمت، تلاش می‌کند تصویری زنده و شنیداری از حال‌وهوای مشهد مقدس در ایام شهادت امام رضا (ع) ارائه کند.

کد مطلب 6914881
عطیه موذن

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