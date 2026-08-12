محسن حاجیلویی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۱۴ سبک فعال در استان وجود دارد، اظهار کرد: تلاش خواهیم کرد با استفاده از ارتباطات موجود با فدراسیون و مسئولان سبک‌های مختلف، تعداد سبک‌های فعال را افزایش دهیم و زمینه ایجاد نمایندگی‌های بیشتر در شهرستان‌ها و نقاط مختلف استان را فراهم کنیم.

وی افزود: آمار فعلی ورزشکاران سازمان یافته این رشته در همدان حدود ۲ هزار نفر است در حالی که ظرفیت واقعی استان بسیار بیشتر بوده و می‌توان تعداد بیمه شدگان ورزشی را به بیش از ۸ هزار نفر افزایش داد.

رئیس هیئت ورزش‌های رزمی استان همدان خاطرنشان کرد: تمامی سبک‌ها موظف به فعالیت در چارچوب قوانین فدراسیون هستند و در صورت هرگونه فعالیت خارج از ضوابط، موضوع از طریق کمیته انضباطی پیگیری خواهد شد.

رئیس هیئت ورزش‌های رزمی استان همدان درباره وضعیت شهرستان‌ها نیز گفت: در حال حاضر برنامه‌ای برای تغییر روسای هیئت‌های شهرستانی نداریم و ملاک ادامه همکاری فعالیت موثر آنها خواهد بود.

حاجیلویی با تاکید بر ساماندهی باشگاه‌های ورزشی بیان کرد: در نخستین گام اطلاعات تمامی باشگاه‌های دارای مجوز و فاقد مجوز جمع آوری می‌شود تا ضمن ساماندهی مسائل مربوط به مجوز ماده ۵، بیمه و ایمنی باشگاه‌ها نیز تعیین تکلیف شود.

وی افزود: ایجاد بانک اطلاعاتی جامع مربیان، داوران و ورزشکاران، برگزاری دوره‌های آموزشی و ارتقای سطح مربیان از مهم‌ترین برنامه‌های هیئت ورزش‌های رزمی در آینده خواهد بود.

رئیس هیئت ورزش‌های رزمی استان همدان با اشاره به توسعه ورزش بانوان گفت: نگاه ویژه‌ای به بخش بانوان خواهیم داشت و معتقدم سرمایه گذاری در ورزش دختران و بانوان سرمایه گذاری برای آینده جامعه است.

حاجیلویی همچنین از برنامه ریزی برای تعامل با آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، شهرداری، ورزش کارگری و سایر دستگاه‌ها خبر داد و افزود: توسعه همکاری‌های بین بخشی می‌تواند نقش مهمی در افزایش ورزشکاران سازمان یافته و گسترش ورزش‌های رزمی داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: مذاکرات اولیه برای میزبانی رقابت‌های کشوری انجام شده و امیدواریم در آینده نزدیک همدان میزبان مسابقات مهم ورزش‌های رزمی باشد.

رئیس هیئت ورزش‌های رزمی استان همدان درباره جایگاه این رشته در کشور نیز گفت: هدف گذاری شده با برنامه ریزی، همدلی و استفاده از ظرفیت همه فعالان این رشته، ورزش‌های رزمی همدان در پایان دوره چهار ساله مدیریت جدید به جمع استان‌های برتر کشور بازگردد.

حاجیلویی با اشاره به مشکلات مالی هیئت‌های ورزشی تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور جذب اسپانسر دشوار است، اما تلاش خواهیم کرد با ایجاد اعتبار و اعتماد، زمینه حضور حامیان مالی را فراهم کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: رسانه‌ها بازوی توانمند توسعه ورزش هستند و درب‌های هیئت ورزش‌های رزمی به روی تمامی خبرنگاران و رسانه‌ها باز است چراکه معرفی ظرفیت‌ها و انعکاس فعالیت‌ها، نقش مهمی در رشد این رشته و جذب حمایت‌های مردمی و مالی خواهد داشت.