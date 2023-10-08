به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، موشک «وگا» که به شرکت فرانسوی آریان اسپیس تعلق دارد، احتمالا امروز ۸ اکتبر از بندر فضایی اروپا در گینه فرانسه در ساعت ۱:۳۶ دقیقه به وقت گرینویچ به فضا پرتاب شود.

تلاش برای پرتاب موشک در ۶ اکتبر به دلیل وضعیت قرمز هنگام شمارش معکوس لغو شد. مقامات این شرکت در بیانیه ای اعلام کردند: کنترل های بیشتری انجام شده تا امکان پرتاب موشک در تاریخ جدید تایید شود.

قرار است این موشک ۱۲ ماهواره را به مدار زمین ببرد. البته ۲ محموله اصلی این موشک THEOS-۲، یک ماهواره ۴۱۷ کیلوگرمی تصویربرداری از زمین است که توسط دولت تایلند استفاده می شود و علاوه بر آن یک ماهواره FormoSat-۷R/Triton است که توسط آژانس فضایی تایوان توسعه یافته است.

این ابزار ۲۴۱ کیلوگرمی مجهز به سیستم جهانی ناوبری ماهواره ای - بازتاب سنجی (GNSS-R) است که سیگنال هایی را جمع آوری می کند که از سطح دریا می آیند. این امر به محاسبه میدان باد بر فراز اقیانوس ها کمک می کند.

موشک ۳۰ متری وگا برای حمل بارهای کوچک طراحی شده و می تواند تا ۱۵۰۰ کیلوگرم بار را به مداری در ارتفاع ۷۰۰ کیلومتری زمین ببرد.

«وگا» در فوریه ۲۰۱۲ رونمایی شد و تاکنون ۲۲ بار به فضا پرتاب شده است. یک نسخه ارتقا یافته و قدرتمند این موشک به نام «وگا - سی» نیز ۲ بار در جولای و دسامبر ۲۰۲۲ میلادی به فضا پرتاب شده است. البته پرتاب دوم به دلیل اشتباهی در بوستر دوم موشک با شکست روبرو شد.