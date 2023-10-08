روستائیان با مشکل اشتغال رو به رو هستند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا صالحی رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در نشست خبری به مناسبت روز روستا و عشایر گفت: با توجه به اینکه ۱۵ مهر به نام روز روستا و عشایر نامگذاری شده این موضوع نشان دهند اهمیت روستاها و عشایر است.
صالحی در ادامه با اشاره به جمعیت روستاییان و عشایر تاکید کرد: در روستاها پتانسیل اقتصادی فراوانی وجود دارد به طوری که در اقتصاد ملی کشور نقش بهسزایی دارند
وی گفت: روستا در تولید، صنعت و صادرات غیرنفتی نقش چشمگیری داشته اما با این حال همچنان مشکلات اشتغال در این بخش بسیار بالا است که این موضوعات باید حل شود و در صورت حل ان شاهد کوچ معکوس خواهیم بود.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: طی سالهای گذشته و پساز دوره انقلاب اسلامی پروژههای عمرانی چشمگیری در روستاها انجام دادیم اما تنها پروژههای عمرانی نمیتواند موجب ماندگاری جمعیت در روستاها شود.
وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه، گفت: در برنامه هفتم توسعه آنطور که باید و شاید در بحث روستاها ورود نکردیم و برنامههای فعلی جوابگوی نیاز روستاها نیست.
رئیس بنیاد مسکن تاکید کرد: از ابتدای سال ۸۴ طرحی با عنوان مقاومسازی روستایی در روستاها اجرا شد و بسیاری از واحدهای مسکونی را بنیاد مسکن نوسازی و مقاومسازی کرد.
وی گفت: ٣٠١ هزار و ٢۵٢ واحد مسکونی برای محرومان شناسایی شده است و برای ١٩٩ هزار و ٨١٢ واحد مسکونی تفاهمنامه ها دو جانبه، سه جانبه و چهارجانبه امضا شده که ١٧١ هزار واحد عملیات اجرایی شروع شده است.
صالحی تاکید کرد: در حال شناسایی زمینهایی که در کشور در مالکیت بنیاد مستضعفان قرار دارند هستیم تا رایگان در اختیار بنیاد مسکن قرار گیرد و ساخت آن را انجام دهیم.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تصریح کرد: سه میلیون و ۶٢٢ هزار و ٣٨ سند اماکن روستایی و ٣۵۵ هزار و ٧۴۴ شهری صادر شده است.
وی گفت: همچنین در حوزه بهسازی بافت ارزشمند روستاها ١٢٠ روستا شناسایی شده است که بسیاری از طرحهای بوم گردی ایجاد شده است که نقش مهمی در اشتغالزایی روستاها داشته است.
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