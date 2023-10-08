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۱۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۵:۲۴

روستائیان با مشکل اشتغال رو به رو هستند

روستائیان با مشکل اشتغال رو به رو هستند

رئیس بنیاد مسکن با اشاره به اینکه مشکل اشتغال در روستاها باید برطرف شود گفت: اگر این مشکل مرتفع شود شاهد کوچ معکوس از شهر به روستا خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا صالحی رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در نشست خبری به مناسبت روز روستا و عشایر گفت: با توجه به اینکه ۱۵ مهر به نام روز روستا و عشایر نام‌گذاری شده این موضوع نشان دهند اهمیت روستاها و عشایر است.

صالحی در ادامه با اشاره به جمعیت روستاییان و عشایر تاکید کرد: در روستاها پتانسیل اقتصادی فراوانی وجود دارد به طوری که در اقتصاد ملی کشور نقش به‌سزایی دارند

وی گفت: روستا در تولید، صنعت و صادرات غیرنفتی نقش چشمگیری داشته اما با این حال همچنان مشکلات اشتغال در این بخش بسیار بالا است که این موضوعات باید حل شود و در صورت حل ان شاهد کوچ معکوس خواهیم بود.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: طی سال‌های گذشته و پس‌از دوره انقلاب اسلامی پروژه‌های عمرانی چشم‌گیری در روستاها انجام دادیم اما تنها پروژه‌های عمرانی نمی‌تواند موجب ماندگاری جمعیت در روستاها شود.

وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه، گفت: در برنامه هفتم توسعه آنطور که باید و شاید در بحث روستاها ورود نکردیم و برنامه‌های فعلی جوابگوی نیاز روستاها نیست.

رئیس بنیاد مسکن تاکید کرد: از ابتدای سال ۸۴ طرحی با عنوان مقاوم‌سازی روستایی در روستاها اجرا شد و بسیاری از واحدهای مسکونی را بنیاد مسکن نوسازی و مقاوم‌سازی کرد.

وی گفت: ٣٠١ هزار و ٢۵٢ واحد مسکونی برای محرومان شناسایی شده است و برای ١٩٩ هزار و ٨١٢ واحد مسکونی تفاهمنامه ها دو جانبه، سه جانبه و چهارجانبه امضا شده که ١٧١ هزار واحد عملیات اجرایی شروع شده است.

صالحی تاکید کرد: در حال شناسایی زمین‌هایی که در کشور در مالکیت بنیاد مستضعفان قرار دارند هستیم تا رایگان در اختیار بنیاد مسکن قرار گیرد و ساخت آن را انجام دهیم.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تصریح کرد: سه میلیون و ۶٢٢ هزار و ٣٨ سند اماکن روستایی و ٣۵۵ هزار و ٧۴۴ شهری صادر شده است.

وی گفت: همچنین در حوزه بهسازی بافت ارزشمند روستاها ١٢٠ روستا شناسایی شده است که بسیاری از طرح‌های بوم گردی ایجاد شده است که نقش مهمی در اشتغالزایی روستاها داشته است.

کد مطلب 5906070
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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