تشکیل ۲۴۲ پرونده برای مونتاژکاران گران فروش

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فرهیدزاده در گفت‌وگو تلویزیونی با اشاره به گلایه مندی خریداران خودرو از گرانفروشی خودروسازان مونتاژی و طولانی شدن زمان رسیدگی به شکایات، اظهار کرد: امسال ۲۴۲ پرونده گرانفروشی خودروسازان مونتاژی به ارزش ۱۲۲ میلیارد تومان به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: چنانچه خودروسازان به مصوبات شورای رقابت عمل نکنند مرتکب گرانفروشی شده‌اند و مردم می‌توانند با شکایت در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان, نسبت به پیگیری مبالغ اضافی پرداخت شده اقدام کنند.