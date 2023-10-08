  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۱۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۸:۱۰

تشکیل ۲۴۲ پرونده برای مونتاژکاران گران فروش

تشکیل ۲۴۲ پرونده برای مونتاژکاران گران فروش

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: ۲۴۲ پرونده گرانفروشی خودروسازان مونتاژی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فرهیدزاده در گفت‌وگو تلویزیونی با اشاره به گلایه مندی خریداران خودرو از گرانفروشی خودروسازان مونتاژی و طولانی شدن زمان رسیدگی به شکایات، اظهار کرد: امسال ۲۴۲ پرونده گرانفروشی خودروسازان مونتاژی به ارزش ۱۲۲ میلیارد تومان به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: چنانچه خودروسازان به مصوبات شورای رقابت عمل نکنند مرتکب گرانفروشی شده‌اند و مردم می‌توانند با شکایت در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان, نسبت به پیگیری مبالغ اضافی پرداخت شده اقدام کنند.

کد مطلب 5906177
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار