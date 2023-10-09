سپیده مظاهری تهرانی در گفتوگو با خبرنگار مهر، درباره میزبانی اصفهان از سی و پنجمین دوره جشنواره کودک اظهار داشت: استفاده از تجهیزات دیجیتال و افزایش رسانهها باعث فراگیر شدن جشنواره شده به طوری که کودکان و نوجوانان بیشتری از برگزاری جشنواره با خبر میشوند و در آن حضور پیدا میکنند.
وی افزود: در تولید فیلمهای سینمای کودک و نوجوان باید به نکاتی از جمله اینکه فیلمسازان باید سعی کنند بچهها را در همان کودکی و بی قضاوتی خود قرار دهند و به آنها اجازه بدهند که جهان را خود با همه خوبیها و بدیها کشف کنند، نشان دهند.
این بازیگر سینما و تلویزیون با بیان اینکه رسانه نقش مهمی در فراگیر شدن جشنواره دارد، اضافه کرد: برای رونق جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان باید به فیلمسازان مستقل اهمیت زیادی داده شود در این صورت است که آنها برای تولیدات سینمایی انگیزه بیشتری پیدا میکنند.
وی در خصوص میزبانی اصفهان از این رویداد بینالمللی یادآور شد: از دوره یازدهم که به عنوان داور در این جشنواره حضور داشتم تا امروز که دوره سی و پنجم را پشت سر میگذاریم کش و قوسهای فراوانی را تجربه کردهایم. این جشنواره متعلق به اصفهان است و باید در این شهر بماند.
مظاهری تهرانی عنوان کرد: برگزاری جشنوارههای فیلم در جایی به جز تهران باعث انگیزه هنرمندان و کشف استعدادها میشود.
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