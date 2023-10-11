به گزارش خبرگزاری مهر، دوره تدبر در سوره‌های مکی قرآن با عنوان «گام اول تدبر در قرآن کریم مبتنی بر سور مکی» با تدریس حجت‌الاسلام علی تقی‌زاده، رئیس سازمان دارالقرآن برگزار می‌شود.

این دوره با تدبر در سوره‌های مبارکه علق، مزمل، حمد، مسد، لیل، اعلی و فجر برپا خواهد شد. عناوین موضوعات این دوره نیز شامل قیام للّه و مبارزه حاد سیاسی، نیازهای بنیادین و اساسی و مشخص شدن صف‌کشی‌ها است.

دوره تدبر در سوره‌های مکی قرآن به شکل حضوری و مجازی ویژه طلاب، دانشجویان تشکیلاتی، فعالان قرآنی و علاقه‌مندان این حوزه از تاریخ ۲۲ مهرماه به مدت ۱۶ هفته برگزار می‌شود.

زمان برپایی این دوره روزهای شنبه از نماز مغرب به مدت ۹۰ دقیقه اعلام شده است و مکان برگزاری آن مدرسه علمیه علی بن موسی الرضا (ع) خواهد بود.

به تمامی کسانی که در این دوره حضور پیدا کنند، گواهینامه معتبر دوره اعطا می‌شود.