جانشین فرمانده فراجا از یگان های دریایی بندرعباس بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار قاسم رضایی جانشین فراجا با همراهی سردار احمدعلی گودرزی فرمانده مرزبانی انتظامی از یگان های مرزی شهرستان بندرعباس بازدید کرد.

جانشین فرمانده کل انتظامی در جمع مرزبانان با قدردانی از عملکرد آنان در تأمین امنیت مرزهای آبی، گفت: شما مرزبانان غیور بدون کوچک‌ترین چشم‌داشتی، خالصانه و با تواضع کامل از مرزهای آبی خلیج فارس و حریم نظام مقدس جمهوری اسلامی مراقبت و صیانت می کنید و این افتخار بزرگی است که در برقراری امنیت نقش بسزایی دارید.

وی در ادامه به حساسیت بالای امنیت مرزهای آبی و لزوم اشراف اطلاعاتی و عملیاتی اشاره کرد و اظهار داشت: امنیت و آرامش حاضر مرهون شب زنده داری و از خودگذشتگی شما مرزبانان همیشه بیدار کشور در سراسر مرزهای ایران اسلامی است.

جانشین فرمانده کل انتظامی با بیان اینکه افتخار مرزبانان خدمت صادقانه و بی‌منت به مردم و مرزنشینان و آرامش مرزهاست، خاطرنشان کرد: استان هرمزگان با داشتن مرزهای دریایی طولانی و نیز موقعیت خاص استراتژیکی با نیروهای جان بر کف، با همدلی و با جان و دل از آب های نیلگون خلیج فارس مراقبت می‌کنند.

گفتنی است؛ سردار رضایی علاوه بر بازدید از یگان های مرزی بندرعباس، از مرزهای آبی جزیره هرمز نیز بازدید کرد.