برپایی اردوی یکپارچه دانشگاه علوم پزشکی تهران برای دانشجویان جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، نشست معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه با روسای دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران در راستای برگزاری اردوی یکپارچه و منسجم ویژه دانشجویان نو ورود برگزار شد.

این دیدار با هدف هماهنگی و همفکری در راستای برگزاری برنامه های شروع سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ با حضور دکتر مهدی ابراهیمی معاون فرهنگی و دانشجویی، حجت السلام والمسلمین غفاری نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه، مهندس فرشاد میرزایی مدیر امور دانشجویی به میزبانی دانشکده پزشکی با حضور دکتر محمدرضا صالحی رئیس دانشکده پزشکی، دکتر محسن امینی رئیس دانشکده داروسازی، دکتر مهدیه سادات موسوی رئیس دانشکده دندانپزشکی، دکتر شهرزاد غیاثوندیان رئیس دانشکده پرستاری و مامایی، دکتر سیدهادی موسوی معاون فرهنگی دانشجویی دانشکده های پیراپزشکی و دکتر نعمت الله روح بخش معاون فرهنگی دانشجویی دانشکده توانبخشی در سالن شورای دانشکده پزشکی برگزار شد.

در ابتدای نشست دکتر مهتاب بیات ریزی مسئول خیرین معاونت، حضور دانشجویان در یک شهر جدید، دوری از خانواده و در دانشگاه را دوره جدیدی از زندگی آن ها دانست و گفت: چشم اندازی از مشکلات دانشجویان برآورد شده است که با کمک خیرین به بسیاری از آنها جامه عمل پوشانده شده، اما با ورود دانشجویان جدید و غربالگری از آنها در آغاز سال تحصیلی از دانشکده ها درخواست داریم با ارائه راهکار در این پازل همدلی معاونت فرهنگی و دانشجویی را همراهی کنید.

وی در ادامه به صورت مختصر به ارائه این موضوعات پرداخت.

دکتر مهدی ابراهیمی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره اجرای اردوی یکپارچه دانشجویان ورودی جدید گفت: یکی از اهداف ما در این معاونت نهادینه شدن این احساس که همه ما عضو خانواده بزرگ دانشگاه علوم پزشکی تهران هستیم و از آغاز ورود دانشجویان نو ورود به دانشگاه این هویت بخشی را شکل دهیم و با اجرای فعالیت های فرهنگی و دانشجویی و همکاری دانشکده ها بتوانیم در ادامه مسیر آنها را همراهی و افرادی توانمند و نخبه با هویت شکل گرفته قوی به جامعه و کشور تحویل دهیم.

مهندس فرشاد میرزایی مدیر امور دانشجویی با سخنی از مقام معظم رهبری با عنوان «من می‌خواهم غالب یا بیش از غالب بدنه دانشجویی کشور، مجموعه‌ای متعهّد و دارای احساس مسؤولیت نسبت به آرمانهای دانشجویی باشند. یکی از این آرمانها مسأله علم است؛ دومی عدالتخواهی است و آرمان سوم، آزاداندیشی و آزادیخواهی است» خلاصه ای از برنامه اردوی یکپارچه دانشجویان را ارائه و عنوان کرد امیدواریم که بتوانیم برنامه ها و شکل قالب کاری در دانشگاه را به سمت آرمان های رهبری پیش ببریم.

مدیر امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران در ادامه اظهار کرد: مراسم استقبال از دانشجویان در پی دستور دکتر حسین قناعتی ریاست دانشگاه مبنی بر اینکه مراسم به صورت یکپارچه و مشترک در بین همه دانشکده ها و رشته ها برگزار شود تا انسجام دانشگاه و دانشگاهیان را بهتر و بیشتر نمود دهد و از موازی کاری جلوگیری شود، برنامه ریزی شده است.

وی افزود: این برنامه پس از اعلام سازمان سنجش برای حدود ۸۰۰ دانشجوی ورودی مهر ۱۴۰۲ کنکور سراسری در مقاطع دکتری عمومی و کارشناسی دوره روزانه برنامه ریزی شده است که در شهر مقدس مشهد در ۵ روز با برگزاری برنامه های زیارتی، فرهنگی و تفریحی اجرا می شود.

در ادامه روسا و معاونان دانشکده ها با ارائه پیشنهادها و همفکری برای بهتر برگزار شدن این اردو به گفتگو پرداختند.