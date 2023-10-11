به گزارش خبرنگار مهر، طی هفته‌های اخیر خیرالله خادمی مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با اشاره به جزئیات افتتاح طرح آزادراه شیراز _ اصفهان، گفت: اوایل مهر آماده بهره‌برداری از آزادراه شیراز اصفهان هستیم و این آزادراه، طولانی‌ترین آزاد راه کشور است که به صورت ممتد و به طول ۲۱۲ کیلومتر زیر بار ترافیکی می‌رود.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در ادامه تصریح کرد: این آزادراه طول مسیر را نسبت به جاده فعلی ۱۳۴ کیلومتر کوتاه‌تر و زمان سفر را حداقل دو ساعت کاهش می‌دهد و پیش بینی می‌شود بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر در سال کاهش مصرف سوخت به همراه داشته باشد.

خادمی با بیان اینکه این آزادراه تکمیل کننده بخشی از راهگذر شمال - جنوب است گفت: بلندترین پل کشور به ارتفاع ۱۱۰ و طول ۲۶۴ متر در این آزادراه احداث شده و هزار و ۴۰۰ متر گالری تونل در مسیر وجود دارد و شش قطعه از ۸ قطعه این آزادراه آماده بهره برداری است و قطعه هفتم با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد و هنوز عملیات اجرایی قطعه هشت آغاز نشده ضمن اینکه ارزش روز ساخت این آزادراه ۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

وی در پایان تاکید کرد: برای ساخت این آزادراه ۵۰ درصد بخش خصوصی و ۵۰ درصد بخش دولتی سرمایه گذاری کرده و قرارداد با بخش خصوصی برای بازگشت سرمایه ۱۸ سال است و در دو تا سه مکان، ایستگاه دریافت عوارض آزادراهی تعبیه شده است.

این مقام مسئول روز دوشنبه با بیان اینکه عوارض آزادراه شیراز - اصفهان به صورت الکترونیکی خواهد بود، گفته بود: این مسیر هفت عوارضی دارد که مبلغ آن هنوز تعیین نشده، اما در روزهای آینده این مبلغ تصویب و اعلام خواهد شد.

خادمی همچنین با بیان اینکه ۸۰ درصد پروژه در دولت قبل تکمیل شده است، اعلام کرد: این آزادراه دروازه ورود به شیراز را تغییر می‌دهد، از این رو کنارگذر و رینگ‌هایی توسط شهرداری شیراز ساخته می‌شود برای اینکه شهر شیراز را به آزادراه متصل کند.

احداث مرتفع‌ترین پل کشور در آزادراه اصفهان-شیراز

علیرضا صلواتی مجری کل طرح‌های آزادراهی جنوب و جنوب شرق کشور از ساخت مرتفع‌ترین پل آزادراهی کشور در آزادراه شیراز-اصفهان خبر داد، گفت: پل سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به طول ۲۶۴ متر در قطعه ۳ آزادراه شیراز-اصفهان قرار دارد و بر روی دره رودخانه سپید و در ارتفاع ۱۱۰ متری از کف دره واقع شده است.

وی ادامه داد: طول دهانه وسط آن ۱۲۵ متر و طول دهانه‌های کناری پل ۶۶ و ۷۳ سانتی‌متر است و خودروهای عبوری به سهولت در عرض ۱۵ ثانیه از یک سمت به سمت دیگر پل تردد می‌کنند.

صلواتی نوع پل را بتن دره‌ای پیش تنیده اعلام کرد و افزود: قالب‌بندی پل از نوع نیپتون شاریو پیش تنیده و نوع رویه پل آسفالتی است و برای ساخت آن ۱۶ هزار و ۹۰۰ متر مکعب بتن‌ریزی صورت گرفته است و در عرشه آن ۱۱۴ قطعه بتنی به کار رفته است.

مجری کل طرح‌های آزادراهی جنوب و جنوب شرق کشور احداث این پل در آزادراه شیراز-اصفهان را نمونه دیگری از توان و تخصص مهندسان ایرانی در تکمیل زیرساخت‌های حمل و نقل کشور دانست و اظهار داشت: مهندسان ایرانی با استفاده از تولیدات داخلی این پل را در عرض ۴۸ ماه احداث کرده‌اند که پیش از آن نیز در ساخت منطقه دو آزادراه تهران-شمال شاهد بهره‌مندی از توان و تخصص ایرانیان و خودکفایی در حوزه راه‌سازی به ویژه در ساخت تونل بودیم.

صلواتی در خصوص دیگر ویژگی‌های پل سردار شهید قاسم سلیمانی توضیح داد و گفت: ارتفاع پایه‌های پل ۶۰.۵ متر و عرض پل ۲۵.۴ متر طراحی شده است و به منظور ساخت آن ۲ هزار و ۴۳۶ تن آرماتور بندی و ۲۴۵ کیلومتر کابل به کار رفته است.

پروژه آزادراه اصفهان _ شیراز پس‌از ۱۲ سال انتظار به سرانجام رسید

دولت سیزدهم با تمرکز بر تکمیل طرح‌های نیمه تمام بر کرسی مسئولیت قرار گرفت. آغاز عملیات احداث آزادراه شیراز اصفهان نیز به سال ۱۳۹۰ برمی‌گردد و در این سال‌ها فراز و فرودهای بسیاری را پشت سر گذاشته است. نخستین سفر هیئت دولت به فارس مصوبه‌ای تحت عنوان «تأمین اعتبارات آزادراه شیراز - اصفهان» داشت که طبق اعلام استانداری فارس حدود ۷۰ درصد انجام شده است.

محمد هادی ایمانیه استاندار فارس در گفت‌وگو با یک رسانه از تأمین اعتبار بی‌سابقه در دولت سیزدهم نسبت به این پروژه، گفت: پیمانکاران خیلی طلبکار هستند و ایثارگرانه فعالیت می‌کنند، درعین‌حال دولت هم واقعاً کمک بی‌نظیری از فاصله دی‌ماه گذشته تا الان کرد و در هفت ماه اخیر تقریباً هزار میلیارد تومان اعتبار تخصیص داد که تزریق این مقدار پول در کمتر از یکسال سابقه نداشته است.

ایمانیه تاکید کرد: ۵۰۰ میلیارد تومان هم از محل مولدسازی زمین‌های وزارت راه قرار شد به آزادراه اختصاص یابد که فعلاً مصوبه اولیه‌اش را از کمیته مولدسازی دریافت کرده‌ایم و در آینده تزریق می‌شود.

کمتراز ۲۴ ساعت تا افتتاح ابر پروژه آزادراهی ایران

آزاد راه شیراز _ اصفهان به طول ۳۷۰ کیلومتر بخشی مهم از کریدور آزادراهی شمال – جنوب است که نقش هدایت ترانزیت را از مرکز کشور به سمت جنوب و بالعکس بر عهده دارد. در طرح اولیه این آزاد راه ۶ قطعه پیش بینی شده بود و مدتی بعد به درخواست استان فارس برای اتصال به کلان‌شهر شیراز هفتمین قطعه نیز تعریف شد.

در حال حاضر با شش قطعه اولیه این طرح بزرگ ملی که نتیجه تلاش سه دولت است؛ تنها یک روز تا افتتاح آزادراه شیراز_ اصفهان باقی مانده، افتتاح اَبَرپروژه‌ای که پس از ۱۳ سال انتظار قرار است با حضور رئیس‌جمهور به صورت رسمی به بهره‌برداری برسد.