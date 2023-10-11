دورخیز جدید آث میلان برای خرید مهدی طارمی

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آث میلان برنامه‌ریزی برای خریدهای زمستانی را از اکنون شروع کرده است. تمدید یا عدم تمدید «اولیویه ژیرو» با آث میلان تأثیر مهمی در خریدهای میلان خواهد داشت اما در هر صورت این تیم به حداقل یک مهاجم نیاز دارد.

روزنامه ایتالیایی «کوریره دلو اسپورت» از یک نام جدید در لیست میلان خبر داده است. «جاناتان دیوید» بازیکن کانادایی تیم فوتبال لیل فرانسه جدیدترین گزینه تیم فوتبال میلان است. این بازیکن ۲۳ ساله ژوئن ۲۰۲۵ قراردادش به پایان می‌رسد. آث میلان در فصل تابستان گذشته هم مذاکراتی برای اطلاع از اوضاع جاناتان دیوید در لیل و نیات این باشگاه انجام داده بود.

این روزنامه ایتالیایی گفته است: این بازیکن کانادایی یک مهاجم کلاسیک در خط حمله نیست. او ۱۷۳ سانتی‌متر قد دارد و نمی‌تواند همچون «ژیرو» در توپ‌های هوایی نقش ایفا کند اما با این حال مهاجمی زهردار در محوطه جریمه حریفان است. مهاجم تیم لیل در فصل گذشته لیگ فرانسه موفق شد در ۳۷ مسابقه ۲۴ گل به ثمر برساند و به همین دلیل لیل هم تمایل چندانی به از دست دادن این بازیکن ندارد مگر آنکه منفعت مالی خوبی از آن کسب کند. به همین دلیل برای فروش این بازیکن مبلغ ۵۰ میلیون یورو درخواست کرده است.

به گفته «کوریره دلو اسپورت» دیگر گزینه میلان برای خرید در فصل آینده مهدی طارمی است. طارمی در نقل و انتقالات تابستان تا یک قدمی میلان پیش رفت اما در لحظات آخر به نتیجه نرسید. اما میلان با علم به اینکه قرارداد میلان سال آینده به پایان می‌رسد ترجیح می‌دهد برای جذب ملی‌پوش ایرانی در همان روزهای تابستان اقدام کند و برای رضایت‌نامه چیزی به پورتو پرداخت نکند. هرچند ممکن است با ریسک رقابت با دیگر مشتریان طارمی مواجه شود. به خصوص اینکه «اینزاگی» در تیم اینترمیلان هم خواستار طارمی شده است.