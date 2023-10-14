  1. استانها
  2. سمنان
۲۲ مهر ۱۴۰۲، ۱۴:۱۶

فرماندار میامی:

اداره تعزیرات حکومتی در میامی مستقر شود

میامی- فرماندار میامی با بیان اینکه این شهرستان نیازمند استقرار اداره تعزیرات حکومتی است، گفت: استقرار اداره با توجه به پراکندگی و وسعت این شهرستان یک ضرورت است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشوری ظهر شنبه در دیدار با مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان به میزبانی فرمانداری میامی ضمن بیان اینکه میامی شهرستانی نوپا است که باید مورد عنایت مدیران کل دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد، تاکید کرد: تعداد زیاد روستا شرایط ویژه‌ای را در این شهرستان پدید آورده است.

وی با بیان اینکه تفاوت شهرستان میامی با سایر شهرستان‌های استان، وسعت و پراکندگی زیاد شهرستان میامی است، افزود: استقرار اداره تعزیرات حکومتی در شهرستان با توجه به پراکندگی و وسعت این شهرستان باید در دستور کار قرار گیرد.

فرماندار میامی با بیان اینکه گشت‌های تنظیم بازار به صورت مستمر در شهرستان صورت می‌گیرد اما باید تقویت شود، گفت: استقرار تعزیرات می‌تواند یکی از نیازهای شهرستان را برطرف سازد.

آشوری با بیان اینکه غالب محصولات کشاورزی استان سمنان در شهرستان میامی تولید می‌شود، گفت: در بحث معادن بیش از ۶۰ درصد معادن استان در این شهرستان وجود دارد که در این راستا در حوزه تنظیم بازار وظیفه سنگینی را بر عهده داریم.

