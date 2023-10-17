برگزاری محفل شعر مقاومت در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین مظفر رجب زاده در جمع خبرنگاران ضمن اعلام این خبر گفت: امروز مظلومیت مردم مسلمان فلسطین به قدری جانسوز هست که هیچ زبانی توان بیان آن را ندارد و پایان دادن به چنی شرایطی می‌طلبد که همه مردم جهان به یاری مردم مظلوم غزه بشتابند.

وی ادامه داد: زبان شعر یک موهبت ویژه الهی است که در طول تاریخ ستون‌های ظلم را به لرزه در اورده است و امروز وظیفه هر شاعر آزاده ای است که به بیان مظلومیت مردم فلسطین پرداخته و واقعیت و ماهیت ناپاک رژیم جعلی و کودک کش صهیونیستی و جنایات‌هایشان را بر ملأ کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تبریز تصریح کرد: حرکت غرور آفرین طوفان الاقصی، آرامش پوشالی صهیونیسم را بر باد داده و بر همین اساس انجمن شاعران اهل بیت علیهم السلام اداره تبلیغات اسلامی تبریز در محفل شعرای آئینی در حمایت از طوفان الاقصی و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی به ایراد شعر پرداختند.

حجت الاسلام رجب زاده گفت: در راستای نشر حداکثری محتواهای فرهنگی متناسب با اقدامات و دستاوردهای محور مقاومت و ادای دینی حداقلی نسبت به مظلومیت مردم ستمدیده فلسطین، شعرخوانی‌های این محفل در قالب محتوای صوتی نیز ضبط و منتشر خواهد شد.