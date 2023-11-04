به گزارش خبرگزاری مهر، کنگره سراسری شعر همزاد طوفان توسط حلق شعر ولایی فرات با موضوع حماسه طوفان الاقصی برگزار می‌شود.

شاعران می‌توان آثارشان را با موضوع حماسه طوفان‌الاقصی و ایستادگی و اقتدار ملت فلسطین در برابر تهاجم صهیونیست‌ها، تا انتهای آبان‌ماه سال جاری به نشانی دبیرخانه ارسال کنند.

همچنین به آثار برتری که با رویکردی حماسی به این واقعه سروده شده باشند، جوایز ارزنده‌ای اهدا می‌شود.

این کنگره با همکاری مشترک مؤسسه فرهنگی هنری عقیق، حوزه هنری انقلاب اسلامی، مؤسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب، مجمع شاعران اهل بیت (ع)، حلقه شعر ولایی فرات و معاونت فرهنگی و تبلیغات سپاه پاسداران برگزار می‌شود.

علاقمندان می توانند برای رسال آثار خود به این رویداد از طریق پیام رسان ایتا به شماره ۰۹۲۱۶۳۸۰۲۴۶ اقدام کنند.