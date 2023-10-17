تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در ۴۵ قطعه از اراضی کشاورزی کرج

سید محسن موسوی در حاشیه اجرای حکم قلع و قمع ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی روستای حسنکدر واقع در بخش آسارا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تخریب این ساخت و سازهای غیر مجاز در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی با حکم قضائی صورت گرفته است.

وی بیان کرد: تخریب این بناها روز گذشته با حضور فرماندهی محترم یگان حفاظت اراضی جهاد کشاورزی استان، نماینده محترم دادستان، یگان امداد شهرستان و نیروهای انتظامی انجام شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرج تصریح کرد: با تخریب این ساخت و سازها، در مجموع ۴۴۵۰ مترمربع دیوار و بنا و حدود ۳۵ هکتار از زمین‌های کشاورزی به حالت اولیه بازگردانده شد.

موسوی از تمام افرادی که قصد ساخت و ساز در اراضی و باغات منطقه را دارند خواست قبل از انجام هرگونه اقدامی مجوزهای لازم را از جهاد کشاورزی اخذ کنند تا هم حقوق بیت المال رعایت شود و هم متحمل مشکلات احتمالی و تبعات ناشی از آن نشوند.

شهرستان کرج دارای ۳۹۶۸ هکتار اراضی باغی و ۲۸۸۵ هکتار اراضی زراعی است.