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۲۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۴:۴۸

مدیر جهاد کشاورزی کرج خبر داد؛

تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در ۴۵ قطعه از اراضی کشاورزی کرج

تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در ۴۵ قطعه از اراضی کشاورزی کرج

کرج- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرج گفت: ساخت و سازهای غیرمجاز در ۴۵ قطعه از اراضی کشاورزی کرج تخریب شد.

سید محسن موسوی در حاشیه اجرای حکم قلع و قمع ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی روستای حسنکدر واقع در بخش آسارا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تخریب این ساخت و سازهای غیر مجاز در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی با حکم قضائی صورت گرفته است.

وی بیان کرد: تخریب این بناها روز گذشته با حضور فرماندهی محترم یگان حفاظت اراضی جهاد کشاورزی استان، نماینده محترم دادستان، یگان امداد شهرستان و نیروهای انتظامی انجام شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرج تصریح کرد: با تخریب این ساخت و سازها، در مجموع ۴۴۵۰ مترمربع دیوار و بنا و حدود ۳۵ هکتار از زمین‌های کشاورزی به حالت اولیه بازگردانده شد.

موسوی از تمام افرادی که قصد ساخت و ساز در اراضی و باغات منطقه را دارند خواست قبل از انجام هرگونه اقدامی مجوزهای لازم را از جهاد کشاورزی اخذ کنند تا هم حقوق بیت المال رعایت شود و هم متحمل مشکلات احتمالی و تبعات ناشی از آن نشوند.

شهرستان کرج دارای ۳۹۶۸ هکتار اراضی باغی و ۲۸۸۵ هکتار اراضی زراعی است.

کد مطلب 5914199

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    نظرات

    • IR ۲۳:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۵
      0 0
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      دمش گرم
    • IR ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      6 3
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      ای بابا کجای کارید ،خیلی اراضی هست که شما اطلاع ندارید که تبدیل شدند به ویلا
    • Rahman IR ۱۲:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      0 5
      پاسخ
      اجرای عدالت 👏👏👏👏👏

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