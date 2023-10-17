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۲۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۵۰

طبق اعلام مرکز رسانه دادستانی اردبیل؛

تیراندازی گردنه حیران از ناحیه ماموران بوده است

تیراندازی گردنه حیران از ناحیه ماموران بوده است

اردبیل- مرکز رسانه دادستانی اردبیل در خصوص تیراندازی مسیر گردنه حیران اعلام کرد: تیراندازی از ناحیه ماموران در پی تعقیب قاچاقچیان مواد مخدر بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز رسانه دادستانی اردبیل در خصوص تیراندازی شب گذشته مقابل تونل حیران، اعلام کرد: موضوع مربوط به تعقیب عوامل یک شبکه تهیه و توزیع گسترده مواد مخدر بوده و تیراندازی از ناحیه مأمورین صورت گرفته است.

برابر توضیح ارائه شده: عملیات مذکور با دستور دادستان مرکز استان انجام یافته و طی آن، با هلاکت یکی از قاچاقچیان، بیش از ۶۵ کیلوگرم از انواع مواد مخدر (هروئین، شیشه، گل و تریاک) کشف و ضبط شده است.

مرکز رسانه دادستانی اردبیل همچنین با اشاره به انتشار نادرست خبر عملیات که اتفاقاً درجهت تأمین امنیت و نشانی از اقتدار مأمورین و سربازان گمنام بوده، از اصحاب رسانه خواسته است دقت و حساسیت لازم را در انتشار اخبار حوادث و جرایم داشته باشند.

کد مطلب 5914356

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