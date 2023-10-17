به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی عصر سه‌شنبه در نشست کارگروه اقتصادی، سرمایه گذاری و اشتغال شهرستان تنگستان اظهار داشت: با توجه به پرداخت تسهیلات تبصره ۱۶ توسط دستگاه‌های اجرایی و حمایتی با توجه به تعهد سرانه اشتغال مشخص به ازای هر ۱۵۰ میلیون تومان یک نفر اشتغال نسبت به ثبت تعهد اشتغال در سامانه رصد اشتغال کشور اقدام کنند.

وی افزود: بر اساس بند ۱۴ شیوه نامه اجرایی تبصره ۱۶ ملاک تخصیص اعتبارات تبصره ۱۸ و سایر اعتبارات اشتغال‌زا، عملکرد ثبت اشتغال ایجادی در سامانه رصد است.

فرماندار تنگستان ادامه داد: با توجه به پتانسیل‌های مناسب شهرستان در زمینه کشاورزی، استقرار شهرک‌های صنعتی بنه گز اهرم و زیست فناورانه دلوار و استقبال شرکت‌های دانش بنیان به سرمایه گذاری در این شهرک‌ها و به منظور بالفعل کردن آن توانایی‌ها و ضرورت ایجاد مرکز رشد علم و فناوری در این شهرستان است.

وی یاد آور شد: با توجه به تعدد شرکت‌های صنعتی مستقر در تنگستان و پیگیری مسائل و مشکلات شهرک‌ها از جمله تکمیل زیر ساخت‌ها و الحاق زمین به محدوده شهرک‌ها به منظور واگذاری به سرمایه گذاران برای تسریع در امور سرمایه گذاری در شهرستان لازم استان نماینده شرکت شهرک‌های صنعتی در تنگستان مستقر باشد.