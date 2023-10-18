به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تاس، الکساندر نوواک، معاون نخست وزیر روسیه و وزیر انرژی سابق این کشور گفت که تا سال ۲۰۳۵ قیمت نفت در جهان حدود ۱۰۰ دلار در هر بشکه خواهد بود.

این مقام روس تأکید کرد در سال ۲۰۱۳ یا ۲۰۱۲ قیمت نفت حدود ۱۰۰ دلار در هر بشکه بود، حالا ما در سال ۲۰۲۳ زندگی می‌کنیم و دوباره قیمت‌ها به سطح مذکور نزدیک شده است. محاسبات نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۳۵ نیز قیمت نفت حدود ۱۰۰ دلار در هر بشکه خواهد بود.

وی گفت: پیش‌بینی دقیق قیمت نفت دشوار است؛ چراکه عوامل زیادی روی آن اثر می‌گذارند.

نوواک همچنین تأکید کرد که طی ده سال آینده در بازار جهانی نفت شاهد شدت گرفتن دلار زدایی و کنار گذاشتن این ارز به عنوان مبنای مبادلات تجاری خواهیم بود.