داود میرباقری از مهرجویی نوشت/ آثار پیشرویی که برای مردم خلق کرد

به گزارش خبرنگار مهر، داود میرباقری کارگردان سینما و تلویزیون که این روزها درگیر ساخت سریال «سلمان فارسی» است همزمان با تشییع پیکر زنده یاد داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر متنی را به نگارش درآورده است.

وی با اشاره به سابقه این کارگردان مطرح سینمای ایران عنوان کرده است:

«خبر قتل بی‌رحمانه استاد داریوش مهرجویی و همسرشان خانم وحیده محمدی‌فر، باعث بهت و شگفتی و تأسف عمیق گردید. داریوش مهرجویی یکی از ارکان مهم سینمای ایران و جریان‌ساز موج‌نوی این سینما بود که آثار فاخر و پیشرویی را برای مردم خلق کرده و به یادگار گذاشت. او گستره‌ای از ادبیات و فلسفه و داستان و فیلم را در خویش جای داده بود که در هر کدام به غایت پیش‌ رفت.

بی‌تردید جایش برای همیشه در عرصه فرهنگ و هنر این سرزمین خالی خواهد ماند. بنده این سوگ ناگوار را خدمت دختر نوجوان ایشان، جامعه هنری و خانواده بزرگ سینما تسلیت عرض نموده و برای عزیزان از دست رفته، آرزوی آرامش و آمرزش دارم.»