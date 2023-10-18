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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۲۳

همزمان با روز تشییع؛

داود میرباقری از مهرجویی نوشت/ آثار پیشرویی که برای مردم خلق کرد

داود میرباقری از مهرجویی نوشت/ آثار پیشرویی که برای مردم خلق کرد

داود میرباقری با اشاره به قتل بی رحمانه داریوش مهرجویی به آثار فاخر و پیشروی این هنرمند اشاره کرد که برای مردم خلق کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، داود میرباقری کارگردان سینما و تلویزیون که این روزها درگیر ساخت سریال «سلمان فارسی» است همزمان با تشییع پیکر زنده یاد داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر متنی را به نگارش درآورده است.

وی با اشاره به سابقه این کارگردان مطرح سینمای ایران عنوان کرده است:

«خبر قتل بی‌رحمانه استاد داریوش مهرجویی و همسرشان خانم وحیده محمدی‌فر، باعث بهت و شگفتی و تأسف عمیق گردید. داریوش مهرجویی یکی از ارکان مهم سینمای ایران و جریان‌ساز موج‌نوی این سینما بود که آثار فاخر و پیشرویی را برای مردم خلق کرده و به یادگار گذاشت. او گستره‌ای از ادبیات و فلسفه و داستان و فیلم را در خویش جای داده بود که در هر کدام به غایت پیش‌ رفت.

بی‌تردید جایش برای همیشه در عرصه فرهنگ و هنر این سرزمین خالی خواهد ماند. بنده این سوگ ناگوار را خدمت دختر نوجوان ایشان، جامعه هنری و خانواده بزرگ سینما تسلیت عرض نموده و برای عزیزان از دست رفته، آرزوی آرامش و آمرزش دارم.»

کد مطلب 5914971
عطیه موذن

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