ساقط شدن پهپاد جاسوسی عربستان به دست نیروهای یمنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که این نیروها موفق شدند یک پهپاد جاسوسی از نوع وینگ لونگ ۲ متعلق به دشمن سعودی را در حریم هوایی استان صعده ساقط کنند.

پیشتر نیز چندین پهپاد جاسوسی دیگر عربستان سعودی از همین نوع توسط نیروهای مسلح یمن ساقط شده بودند.

شب گذشته نیز نیروهای مسلح یمن اعلام کردند که فرودگاه بین‌المللی خالد در ریاض عربستان را با یک فروند موشک بالستیک هدف قرار دادند و این موشک با دقت به هدف اصابت کرده است.

نیروهای مسلح یمن همچنین از هدف قرار دادن پایگاه هوایی خمیس مشیط با یک فروند پهپاد خبر داده و اعلام کردند که این حمله به‌طور مستقیم به هدف اصابت کرده است.