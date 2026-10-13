مولوی کریمزائی: مجاهدت نیروهای انتظامی برای امنیت شایسته قدردانی است

به گزارش خبرنگار مهر، مولوی عبدالصمد کریمزائی صبح سه شنبه در دیدار با فرمانده انتظامی ویژه جنوب سیستان و بلوچستان اظهار کرد: امنیت از بزرگ‌ترین نعمت‌های الهی است و تلاش‌های شبانه‌روزی مأموران انتظامی برای مقابله با ناامنی، مصداق مجاهدت در مسیر صیانت از این نعمت ارزشمند به شمار می‌رود.

امام جمعه اهل سنت مسجد فاطمه‌الزهرا(س) ایرانشهر افزود: مجاهدت حافظان نظم و امنیت، زمینه آرامش جامعه و تعالی دینی را فراهم می‌کند و این تلاش‌ها شایسته قدردانی و دعای خیر مردم است.

وی با تأکید بر نقش علما و ائمه جماعات در تقویت امنیت اجتماعی ادامه داد: علما با تکیه بر آموزه‌های اسلامی و همکاری با پلیس می‌توانند در مسیر شکل‌گیری جامعه‌ای امن، قانون‌مدار و به دور از آسیب‌ها و تنش‌های اجتماعی نقش مؤثری ایفا کنند.

در این دیدار، محمد علی لکزائی فرمانده انتظامی ویژه جنوب سیستان و بلوچستان نیز با قدردانی از حمایت علمای اهل سنت گفت: جایگاه اجتماعی و نفوذ کلام ائمه جماعات، ظرفیت ارزشمندی برای پیشگیری از جرایم و کاهش آسیب‌های اجتماعی است.

وی افزود: هدایتگری دینی و دعوت مردم به رعایت اخلاق و قانون می‌تواند در مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی مؤثر باشد و تعامل پلیس با علما و معتمدان، زمینه تقویت امنیت و آرامش عمومی را فراهم کند.