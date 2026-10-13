به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل جوان اظهار کرد: ۳۰۰ نفر از موکب‌داران عراقی که در ایام اربعین حسینی میزبان زائران ایرانی بودند، در قالب برنامه‌ای سه‌روزه به میزبانی آستان قدس رضوی به مشهد مقدس مشرف شدند؛ برنامه‌ای که باهدف قدردانی از خدمات آنان در مسیر خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، برگزار شده است.

مسئول تشریفات و آیین‌های حرم مطهر رضوی بیان کرد: این گروه از موکب‌داران عراقی به‌پاس میزبانی شایسته از زائران ایرانی در مراسم اربعین، برای دومین سال متوالی، میهمان آستان قدس رضوی، شده‌اند.

وی با بیان اینکه، این زائران به مدت سه روز در مشهد مقدس حضور خواهند داشت، افزود: موکب‌داران عراقی در طول این سفر از برنامه‌های مختلف زیارتی و فرهنگی، بهره‌مند خواهند شد.

جوان خاطرنشان کرد: تشرف به حرم مطهر حضرت رضا (ع) و ادای احترام به مزار شهید آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی از جمله برنامه‌های نخستین روز حضور این میهمانان در مشهد مقدس است.

مسئول تشریفات و آیین‌های حرم مطهر رضوی یادآور شد: این گروه از زائران به مدت سه روز در زائرسرای رضوی اقامت دارند و از مجموعه خدمات رفاهی و اقامتی این مجموعه، بهره‌مند می‌شوند.