شمارش معکوس برای افتتاح ۳ طرح آب و فاضلاب در جنوب شرق استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ز آبفای تهران، سعید منصور بقایی این طرح‌ها را شامل دو طرح آبرسانی و یک طرح جمع‌آوری فاضلاب اعلام و تصریح کرد: برای اجرای این طرح‌ها در جنوب شرق استان تهران، نزدیک به یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده است.

وی طرح انتقال فاضلاب شهرک ۱۲۳۲ واحدی آژینه پیشوا را ازجمله طرح‌های آماده بهره‌برداری خواند و افزود: طرح انتقال فاضلاب شهرک یادشده ازجمله طرح‌های مصوب سفر سال گذشته رئیس‌جمهوری به شهرستان پیشوا و یکی از پروژه‌های مؤثر در حفظ محیط زیست محسوب می‌شود که با هدف دفع بهداشتی فاضلاب و رفع دغدغه‌ها و مشکلات مردم در خصوص وضعیت فاضلاب منطقه جنوب شرق استان تهران اجرا شده است.

به گفته مدیرعامل شرکت آبفای جنوب شرقی استان تهران، برای اجرای طرح خط انتقال فاضلاب شهرک مسکونی ۱۲۳۲ واحدی آژینه پیشوا به طول ۴.۵ کیلومتر و قطر ۴۰۰ میلی‌متر، افزون بر ۱۲۰ میلیارد ریال هزینه شده که بهره‌برداری از آن علاوه بر رفع مشکلات زیست محیطی شهرک، باعث صرفه‌جویی اقتصادی به میزان حدود ۸۰۰ میلیارد ریال می‌شود.

پیشوا از شهرستان‌های استان تهران است که در ۴۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر تهران و ۱۰ کیلومتری ورامین و در دامنه تپه‌های طبیعی جای گرفته است.

مدیرعامل شرکت آبفای جنوب شرقی استان تهران سپس فاز نخست مخازن شهر فرون‌آباد با ظرفیت ۵۰۰۰ مترمکعب در زمین‌های شمالی این شهر را از دیگر طرح‌های آماده بهره‌برداری نام برد و گفت: مخازن یادشده به منظور بهبود عملکرد سامانه توزیع آب شهر فرون‌آباد و افزایش سرانه مخزن آبی عملیاتی شده است.

وی اظهار داشت: این طرح در شرایطی آماده بهره‌برداری شده است که پیش‌بینی می‌شد اجرای آن تا سال ۱۴۰۳ به طول انجامد. منصوربقایی مجموع سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای اجرای این طرح را ۸۱۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی عنوان و ابراز امیدواری کرد: با اجرای آن، مشکل مردم شریف فرون‌آباد در تأمین و کیفیت آب مصرفی برطرف شود.

شهر فرون‌آباد، از توابع بخش مرکزی شهرستان پاکدشت در استان تهران در ۲۰ کیلومتری شهر تهران واقع شده است.

مدیرعامل شرکت آبفای جنوب شرقی استان تهران سومین طرح آماده بهره‌برداری این شرکت را خط انتقال آب پنج کیلومتری از سد ماملو به بخش شریف‌آباد شهرستان پاکدشت نام برد و تصریح کرد: این طرح با ۴۵۰ میلیارد ریال حجم سرمایه‌گذاری و با استفاده از لوله چدن داکتیل به قطر ۴۰۰ و ۵۰۰ میلی‌متر به منظور افزایش کیفی و کمی آب شرب و اهداف پدافندی آماده بهره‌برداری است.

بخش شریف‌آباد شهرستان پاکدشت دروازه ورودی استان تهران از شرق محسوب می‌شود.