تمجید اینفانتینو از فدراسیون فوتبال ایران در کنگره AFC

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، «جیانی اینفانتینو» رئیس فیفا امروز در کنگره کنفدراسیون فوتبال آسیا عنوان کرد: برای رئیس و نواب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا در مسیر توسعه و رشد فوتبال در قاره آرزوی موفقیت میکنم. یکی از برنامههای اصلی من، تا پایان دوران حضورم در فیفا ۷ برابر کردن مبلغ پروژه فیفا است که به صورت حتم این موضوع میتواند به فدراسیونهای عضو کمک بزرگی در مسیر موفقیت و توسعه فوتبال کند.
وی همچنین با اشاره به موفقیت فدراسیونهای آسیایی که تیمهای ملی آنها به مسابقات مختلف جامهای جهانی راه یافتهاند، از فدراسیون فوتبال ایران که تیمهای زیر ۱۷ سال، فوتبال ساحلی و فوتسال آن در رقابتهای جام جهانی حضور دارند، تمجید کرد.
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