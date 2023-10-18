افزایش قیمت دوباره سکه ۲۶ مهر ۱۴۰۲/ سکه به ۲۹ میلیون تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی (طرح جدید) امروز ۲۵ مهر ۱۴۰۲ به ۲۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده تا نسبت به قیمت دیروز افزایش ۲۵۰ هزار تومانی را نشان دهد. همچنین حباب این سکه روی رقم ۵ میلیون و ۵۸۸ هزار تومان قرار دارد.
هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۴۰۴ هزار تومان معامله شده است.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
|سکه
|قیمت امروز (تومان)
|حباب (تومان)
|سکه امامی (طرح جدید)
|۲۹.۱۰۰.۰۰۰
|۵.۵۸۸.۰۰۰
|سکه بهار آزادی
|۲۵.۶۹۴.۰۰۰
|۲.۱۹۲.۰۰۰
|نیم سکه
|۱۵.۵۰۰.۰۰۰
|۳.۷۴۷.۰۰۰
|ربع سکه
|۱۰.۵۰۰.۰۰۰
|۴.۶۲۴.۰۰۰
|سکه گرمی
|۶.۰۰۰.۰۰۰
|۳.۱۰۷.۰۰۰
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
|طلا
|قیمت امروز (تومان)
|۱۸ عیار
|۲.۴۰۴.۷۰۰
|۲۴ عیار
|۳.۲۵۴.۳۰۰
|طلای دست دوم
|۲.۴۰۸.۰۰۰
|مثقال طلا
|۱۰.۵۶۶.۰۰۰
|انس طلا
|۱۹۴۶ دلار و ۶۰ سنت
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۹۴۶ دلار و ۶۰ سنت است.
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