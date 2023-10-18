افزایش قیمت دوباره سکه ۲۶ مهر ۱۴۰۲/ سکه به ۲۹ میلیون تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی (طرح جدید) امروز ۲۵ مهر ۱۴۰۲ به ۲۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده تا نسبت به قیمت دیروز افزایش ۲۵۰ هزار تومانی را نشان دهد. همچنین حباب این سکه روی رقم ۵ میلیون و ۵۸۸ هزار تومان قرار دارد.

هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۴۰۴ هزار تومان معامله شده است.

قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)

سکه قیمت امروز (تومان) حباب (تومان) سکه امامی (طرح جدید) ۲۹.۱۰۰.۰۰۰ ۵.۵۸۸.۰۰۰ سکه بهار آزادی ۲۵.۶۹۴.۰۰۰ ۲.۱۹۲.۰۰۰ نیم سکه ۱۵.۵۰۰.۰۰۰ ۳.۷۴۷.۰۰۰ ربع سکه ۱۰.۵۰۰.۰۰۰ ۴.۶۲۴.۰۰۰ سکه گرمی ۶.۰۰۰.۰۰۰ ۳.۱۰۷.۰۰۰

قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)

طلا قیمت امروز (تومان) ۱۸ عیار ۲.۴۰۴.۷۰۰ ۲۴ عیار ۳.۲۵۴.۳۰۰ طلای دست دوم ۲.۴۰۸.۰۰۰ مثقال طلا ۱۰.۵۶۶.۰۰۰ انس طلا ۱۹۴۶ دلار و ۶۰ سنت

همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۹۴۶ دلار و ۶۰ سنت است.