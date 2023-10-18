خدمت رسانی ۱۵ گروه جهادی به سیل زدگان بجنورد

سروان علی حمیدی‌منش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور میدانی گروه‌های جهادی در خدمت رسانی به سیل زدگان شهرستان بجنورد اظهار کرد: در پی بارش سنگین باران طی روزهای اخیر در شهر بجنورد و ایجاد سیل و سیلاب در مناطق کمتر برخوردار مرکز خراسان شمالی گروه‌های جهادی بر رفع مشکلات مردم حضور یافتند.

مسئول بسیج سازندگی شهرستان بجنورد گفت: گروه‌های جهادی در حال خدمت رسانی به سیل‌زدگان محله‌های جوادیه و کوی امام هادی در بارندگی‌های گذشته شهرستان بجنورد هستند.

وی با اشاره به اینکه تخلیه سیلاب از منازل و معابر به همراه تنظیف منازل از جمله خدمات ارائه شده از سوی جهادگران است، عنوان کرد: با توجه به نیاز جهادگران در این منطقه بالغ بر ۱۵۰ نفر از جهادگران به محله‌های جوادیه و کوی امام هادی اعزام شدند.

حمیدی‌منش در انتها با انتقاد نسبت به تکرار این اتفاق در پی بارندگی‌های سنگین در این محلات و عدم پیش بینی مدیریت بحران خاطرنشان کرد: براثر شدت بارندگی‌های تمام گروه‌های جهادی شهرستان در حال آماده‌باش می‌باشند.