به گزارش خبرگزاری مهر، در پی حمله بیرحمانه رژیم صهیونیستی به بیمارستانی در غزه پویش کتابنوشت (هایکو کتاب) با هشتگ #بنویس_فلسطین توسط خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار میشود.
بر اساس این پویش، برای خلق کتابنوشتهای خود (هایکو کتاب) سه جلد کتاب را صرفاً با توجه به نامشان انتخاب کنید. انتخابها باید طوری باشد که با کنار هم قرار گرفتن کتابها، جمله یا عبارت معناداری ساخته شود که مرتبط با اتفاقات اخیر فلسطین باشد.
علاقهمندان میتوانند تا سیزدهم آبان کتابنوشتهای خود را با هشتگ #بنویس_فلسطین به شماره ۰۹۳۰۴۳۵۱۰۱۳ در پیامرسانه بله و با تگ کردن صفحات خانه کتاب و ادبیات ایران در صفحات شخصی فضای مجازی ارسال کنند.
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