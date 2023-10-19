به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، بیش از ۲۰۰۰ چهره هنری فرهنگی بریتانیا با امضای نامه‌ای سرگشاده خواستار توقف فوری محاصره و بمباران غزه توسط رژیم صهیونیستی شدند.

در این نامه آمده است: «ما شاهد یک جنایت و یک فاجعه هستیم. اسرائیل بخش زیادی از غزه را به ویرانه تبدیل کرده و آب، برق، غذا و دارو را برای ۲.۳ میلیون فلسطینی قطع کرده است. به قول معاون امور بشردوستانه سازمان ملل متحد، شبح مرگ بر فراز این قلمرو تاب می‌خورد.»

در میان امضاءکنندگان این نامه بازیگرانی چون تیلدا سوینتون، چارلز دنس، استیو کوگان، میریام مارگولیز، پیتر مولان، ماکسین پیک و خالد ابدالا جای دارند.

این طومار هم یکی از درخواست‌های متعددی است که هر روز شمارشان بیشتر می‌شود و همگی خواستار توقف محاصره و بمباران غزه توسط رژیم صهیونیستی هستند.

این نامه همچنین به توصیف یوآو گالانت وزیر دفاع رژیم اشغالگر قدس از فلسطینیان استناد می‌کند که از مردم غزه به عنوان «حیوانات انسانی» یاد کرده است.

امضاءکنندگان دیگر عبارتند از کارگردانان مایکل وینترباتوم، مایک لی و آصف کاپادیا، کمدین‌ها فرانکی بویل و جوزی لانگ، نویسندگان مارینا وارنر، ژاکلین رز، جیلیان اسلوو و کورتیا نیولند، نمایشنامه‌نویسان تانیکا گوپتا و ابی اسپالن، شاعر آنتونی آناکساگورو و همچنین شماری از هنرمندان تجسمی.

سازمان‌های بشردوستانه انتقال تدارکات به منطقه سینا مصر را از گذرگاه مرزی رفح آغاز کرده‌اند، اما بدون آتش‌بس یا توافق برای ایجاد کریدور بشردوستانه، تحویل هر نوع کمکی به نوار غزه غیرممکن است.

متن کامل نامه چنین است:

«ما شاهد یک جنایت و یک فاجعه هستیم. اسرائیل بخش زیادی از غزه را به ویرانه تبدیل کرده و آب، برق، غذا و دارو را برای ۲.۳ میلیون فلسطینی قطع کرده است. به گفته معاون وزیر سازمان ملل در امور بشردوستانه، شبح مرگ بر فراز این قلمرو تاب می‌خورد.

غزه در حال حاضر جامعه پناهندگان و فرزندان پناهندگان است. اکنون، در میان صدها هزار نفر که از هوا، دریا و زمین بمباران شده‌اند، به فلسطینی‌هایی که پدربزرگ و مادربزرگ‌شان با لوله تفنگ مجبور به ترک خانه‌هایشان شده بودند، دوباره گفته می‌شود که فرار کنند – یا با مجازات دسته جمعی در مقیاسی غیرقابل تصور مواجه خواهند شد. آنها که از حقوقشان محروم هستند و وزیر دفاع اسرائیل آنها را «حیوانات انسانی» توصیف می‌کند، به افرادی بدل شده‌اند که آنها به خودشان اجازه می‌دهند تقریباً هر بلایی بر سرشان بیاورند.

دولت‌های ما نه تنها جنایات جنگی را تحمل می‌کنند، بلکه به آنها کمک می‌کنند. زمانی فرا می‌رسد که آنها هم به خاطر همدستی خود پاسخگو خواهند بود. اما در حال حاضر، در حالی که هر اقدام خشونت‌آمیزی علیه غیرنظامیان و هر نوع نقض قوانین بین‌المللی را محکوم می‌کنیم، وظیفه ماست که تمام تلاش خود را برای پایان دادن به ظلم بی‌سابقه‌ای که بر غزه اعمال می‌شود، انجام دهیم.

ما از جنبش جهانی علیه ویرانی غزه و آوارگی گسترده مردم فلسطین حمایت می‌کنیم و از دولت‌هایمان می‌خواهیم که به حمایت نظامی و سیاسی خود از اقدامات اسرائیل پایان دهند.

ما خواستار آتش‌بس فوری و باز شدن گذرگاه‌های غزه هستیم تا کمک‌های بشردوستانه بدون مانع وارد شوند.»